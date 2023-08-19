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Коммерсантъ FM
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Буркина-Фасо и Мали разместили боевые самолеты в Нигере

В Нигере размещены боевые самолеты Буркина-Фасо и Мали, сообщил телеканал Нигера RTN. Как утверждается в сюжете, это необходимо, чтобы «дать отпор любому виду агрессии против Нигера».

Сюжет телеканала опубликован на его странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ). В нем говорится, что так Буркина-Фасо и Мали реализуют свои обязательства по совместному коммюнике солидарности. Кроме того, в Ниамее прошла встреча офицеров генеральных штабов трех стран в целях отражения вероятной интервенции со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Территории Нигера, Буркина-Фасо и Мали являются территориями бывших колоний Франции. Во всех трех странах произошли военные перевороты, в Нигере — в конце июля 2023-го, в Буркина-Фасо — в 2022-м, в Мали — в 2021-м. Новые власти разрывали сотрудничество с Францией. ЭКОВАС пригрозило Нигеру военной интервенцией, после чего Буркина-Фасо и Мали пообещали, что будут считать такие действия нападением на свои территории.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Леонид Уварчев

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