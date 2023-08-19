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Коммерсантъ FM
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Монсон объявил о завершении карьеры в боксе

52-летний боец смешанных единоборств россиянин Джефф Монсон (отказался от американского гражданства) решил больше не выступать в боксерских боях. В ночь на сегодня, 19 августа, в Москве он провел вничью поединок против 55-летнего россиянина Олега Тактарова.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я завершил карьеру в боксе, уже все. Устал от бокса. Теперь только по ММА (смешанные боевые искусства.— "Ъ"»,— заявил ТАСС Монсон.

В смешанных единоборствах на счету Джеффа Монсона 61 победа, 27 поражений, 2 поединка завершились вничью. Он — бывший претендент на титул чемпиона UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в тяжелом весе, в сентябре 2018 года стал муниципальным депутатом подмосковного Красногорска от «Единой России».

Подробнее читайте в его интервью «Ъ FM» «Я буду работать над тем, чтобы семья стала приоритетом».

Мария Федотова

Фотогалерея

От американского бойца до российского депутата

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Джеффри Уильям Монсон родился 18 января 1971 года в городе Сент-Пол в штате Миннесота. Во время учебы в школе и университете занимался борьбой и принимал участие в различных региональных соревнованиях. В дальнейшем он переключился на грэпплинг, получив прозвище «Снеговик»

Джеффри Уильям Монсон родился 18 января 1971 года в городе Сент-Пол в штате Миннесота. Во время учебы в школе и университете занимался борьбой и принимал участие в различных региональных соревнованиях. В дальнейшем он переключился на грэпплинг, получив прозвище «Снеговик»

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Джефф Монсон закончил магистратуру по психологии и несколько лет работал детским психологом

Джефф Монсон закончил магистратуру по психологии и несколько лет работал детским психологом

Фото: instagram.com/jeff_monson_official

В смешанных боевых единоборствах Джефф Монсон дебютировал в ноябре 1997 года. Он подписал контракт с UFC, однако проиграл два боя из трех. В 2007 году его вновь пригласили в UFC после того, как он одержал серию побед &lt;br>На фото: поединок с американцем Даниэлем Кормье (слева)

В смешанных боевых единоборствах Джефф Монсон дебютировал в ноябре 1997 года. Он подписал контракт с UFC, однако проиграл два боя из трех. В 2007 году его вновь пригласили в UFC после того, как он одержал серию побед
На фото: поединок с американцем Даниэлем Кормье (слева)

Фото: Esther Lin / Forza LLC via Getty Image

Российский боец смешанных единоборств ММА Федор Емельяненко (на переднем фоне слева) и американский боец Джефф Монсон во время турнира M-1 Global «Битва легенд»

Российский боец смешанных единоборств ММА Федор Емельяненко (на переднем фоне слева) и американский боец Джефф Монсон во время турнира M-1 Global «Битва легенд»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Джефф Монсон проводил поединки с Федором (на заднем фоне) и Александром Емельяненко, Джошем Барнеттом, Алексеем Олейником и другими известными бойцами

Джефф Монсон проводил поединки с Федором (на заднем фоне) и Александром Емельяненко, Джошем Барнеттом, Алексеем Олейником и другими известными бойцами

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Всего за карьеру боец провел 88 поединков, из них 61 победа и 26 поражений, еще один бой завершился вничью. Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу &lt;br>На фото: бой Джеффа Монсона и Александра Емельяненко (слева)

Всего за карьеру боец провел 88 поединков, из них 61 победа и 26 поражений, еще один бой завершился вничью. Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу
На фото: бой Джеффа Монсона и Александра Емельяненко (слева)

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Первым ярким моментом в политической карьере Джеффа Монсона еще в США стало обвинение в вандализме. В 2009 году американский суд изъял у бойца паспорт после того, как в интернете появились его фотографии, где он расписывает вашингтонский Капитолий анархистскими знаками

Первым ярким моментом в политической карьере Джеффа Монсона еще в США стало обвинение в вандализме. В 2009 году американский суд изъял у бойца паспорт после того, как в интернете появились его фотографии, где он расписывает вашингтонский Капитолий анархистскими знаками

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Джефф Монсон неоднократно признавался в любви к России и выходил на поединки под гимн СССР. Свой путь в российской политике боец начал с поддержки местных антифашистов. Так, в 2011 году он провел для них мастер-класс по грэпплингу, на который приехали сотрудники Центра «Э» и ОМОНа. В июне 2013 года Монсон записал видео в поддержку фигуранта «болотного дела» антифашиста Алексея Гаскарова

Джефф Монсон неоднократно признавался в любви к России и выходил на поединки под гимн СССР. Свой путь в российской политике боец начал с поддержки местных антифашистов. Так, в 2011 году он провел для них мастер-класс по грэпплингу, на который приехали сотрудники Центра «Э» и ОМОНа. В июне 2013 года Монсон записал видео в поддержку фигуранта «болотного дела» антифашиста Алексея Гаскарова

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Джефф Монсон во время боя со спортсменом из Камеруна Дональдом Нджатахом Нья (слева) за звание чемпиона мира по версии Mix-Fight-Combat. Поединок, который проходил в подмосковных Химках в 2015 году, продолжался около 30 секунд. Монсон был нокаутирован первым же ударом

Джефф Монсон во время боя со спортсменом из Камеруна Дональдом Нджатахом Нья (слева) за звание чемпиона мира по версии Mix-Fight-Combat. Поединок, который проходил в подмосковных Химках в 2015 году, продолжался около 30 секунд. Монсон был нокаутирован первым же ударом

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В 2016 году спортсмен принял участие в развлекательном шоу «Танцы со звездами», где выступил в паре с профессиональной танцовщицей Марией Смольниковой, а также в шоу «Без страховки» с певицей Ириной Салтыковой (на фото)

В 2016 году спортсмен принял участие в развлекательном шоу «Танцы со звездами», где выступил в паре с профессиональной танцовщицей Марией Смольниковой, а также в шоу «Без страховки» с певицей Ириной Салтыковой (на фото)

Фото: East News

«Как ярый приверженец коммунистической мысли, я уверен, что социализм — это единственный путь к мирному существованию человечества» &lt;br>В апреле 2016 года боец заявил о своем намерении вступить в КПРФ &lt;br>На фото слева направо: лидер КПРФ Геннадий Зюганов, российская спортсменка в пауэрлифтинге Марьяна Наумова и Джефф Монсон на церемонии возложения цветов к Мавзолею на Красной площади

«Как ярый приверженец коммунистической мысли, я уверен, что социализм — это единственный путь к мирному существованию человечества»
В апреле 2016 года боец заявил о своем намерении вступить в КПРФ
На фото слева направо: лидер КПРФ Геннадий Зюганов, российская спортсменка в пауэрлифтинге Марьяна Наумова и Джефф Монсон на церемонии возложения цветов к Мавзолею на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В 2016 году спортсмен получил паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики. В том же году стал почетным гражданином частично признанной Республики Абхазия «за большой личный вклад в защиту и отстаивание права народов на самоопределение и независимость» &lt;br>На фото: празднование Дня города Кириши (Ленинградская область)

В 2016 году спортсмен получил паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики. В том же году стал почетным гражданином частично признанной Республики Абхазия «за большой личный вклад в защиту и отстаивание права народов на самоопределение и независимость»
На фото: празднование Дня города Кириши (Ленинградская область)

Фото: Роман Храмовник / ТАСС

«Мне нравятся здешние люди. Они принимают меня как своего. Чувствую, что в моей душе есть частичка русского человека. Россия — это та страна, в которой я себя чувствую как дома, мне здесь комфортно» &lt;br>На фото: в музее истории Воздушно-десантных войск в Рязани

«Мне нравятся здешние люди. Они принимают меня как своего. Чувствую, что в моей душе есть частичка русского человека. Россия — это та страна, в которой я себя чувствую как дома, мне здесь комфортно»
На фото: в музее истории Воздушно-десантных войск в Рязани

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В мае 2018 года спортсмен отказался от американского гражданства и получил российский паспорт &lt;br>На фото: во время церемонии вручения паспорта в подмосковном парке «Патриот»

В мае 2018 года спортсмен отказался от американского гражданства и получил российский паспорт
На фото: во время церемонии вручения паспорта в подмосковном парке «Патриот»

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

«Я сначала поработаю в Красногорске. Потом я хотел бы дорасти до Государственной думы и помогать так максимально возможному количеству людей» &lt;br>В сентябре 2018 года боец избрался в Совет депутатов подмосковного Красногорска от партии «Единая Россия» &lt;br>На фото: во время встречи с обманутыми дольщиками в Балашихе

«Я сначала поработаю в Красногорске. Потом я хотел бы дорасти до Государственной думы и помогать так максимально возможному количеству людей»
В сентябре 2018 года боец избрался в Совет депутатов подмосковного Красногорска от партии «Единая Россия»
На фото: во время встречи с обманутыми дольщиками в Балашихе

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Сейчас боец живет с русской женой Евгенией в Красногорске и работает тренером в спортивном клубе «Зоркий»

Сейчас боец живет с русской женой Евгенией в Красногорске и работает тренером в спортивном клубе «Зоркий»

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / TASS

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Джеффри Уильям Монсон родился 18 января 1971 года в городе Сент-Пол в штате Миннесота. Во время учебы в школе и университете занимался борьбой и принимал участие в различных региональных соревнованиях. В дальнейшем он переключился на грэпплинг, получив прозвище «Снеговик»

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Джефф Монсон закончил магистратуру по психологии и несколько лет работал детским психологом

Фото: instagram.com/jeff_monson_official

В смешанных боевых единоборствах Джефф Монсон дебютировал в ноябре 1997 года. Он подписал контракт с UFC, однако проиграл два боя из трех. В 2007 году его вновь пригласили в UFC после того, как он одержал серию побед
На фото: поединок с американцем Даниэлем Кормье (слева)

Фото: Esther Lin / Forza LLC via Getty Image

Российский боец смешанных единоборств ММА Федор Емельяненко (на переднем фоне слева) и американский боец Джефф Монсон во время турнира M-1 Global «Битва легенд»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Джефф Монсон проводил поединки с Федором (на заднем фоне) и Александром Емельяненко, Джошем Барнеттом, Алексеем Олейником и другими известными бойцами

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Всего за карьеру боец провел 88 поединков, из них 61 победа и 26 поражений, еще один бой завершился вничью. Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу
На фото: бой Джеффа Монсона и Александра Емельяненко (слева)

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Первым ярким моментом в политической карьере Джеффа Монсона еще в США стало обвинение в вандализме. В 2009 году американский суд изъял у бойца паспорт после того, как в интернете появились его фотографии, где он расписывает вашингтонский Капитолий анархистскими знаками

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Джефф Монсон неоднократно признавался в любви к России и выходил на поединки под гимн СССР. Свой путь в российской политике боец начал с поддержки местных антифашистов. Так, в 2011 году он провел для них мастер-класс по грэпплингу, на который приехали сотрудники Центра «Э» и ОМОНа. В июне 2013 года Монсон записал видео в поддержку фигуранта «болотного дела» антифашиста Алексея Гаскарова

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Джефф Монсон во время боя со спортсменом из Камеруна Дональдом Нджатахом Нья (слева) за звание чемпиона мира по версии Mix-Fight-Combat. Поединок, который проходил в подмосковных Химках в 2015 году, продолжался около 30 секунд. Монсон был нокаутирован первым же ударом

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В 2016 году спортсмен принял участие в развлекательном шоу «Танцы со звездами», где выступил в паре с профессиональной танцовщицей Марией Смольниковой, а также в шоу «Без страховки» с певицей Ириной Салтыковой (на фото)

Фото: East News

«Как ярый приверженец коммунистической мысли, я уверен, что социализм — это единственный путь к мирному существованию человечества»
В апреле 2016 года боец заявил о своем намерении вступить в КПРФ
На фото слева направо: лидер КПРФ Геннадий Зюганов, российская спортсменка в пауэрлифтинге Марьяна Наумова и Джефф Монсон на церемонии возложения цветов к Мавзолею на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В 2016 году спортсмен получил паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики. В том же году стал почетным гражданином частично признанной Республики Абхазия «за большой личный вклад в защиту и отстаивание права народов на самоопределение и независимость»
На фото: празднование Дня города Кириши (Ленинградская область)

Фото: Роман Храмовник / ТАСС

«Мне нравятся здешние люди. Они принимают меня как своего. Чувствую, что в моей душе есть частичка русского человека. Россия — это та страна, в которой я себя чувствую как дома, мне здесь комфортно»
На фото: в музее истории Воздушно-десантных войск в Рязани

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В мае 2018 года спортсмен отказался от американского гражданства и получил российский паспорт
На фото: во время церемонии вручения паспорта в подмосковном парке «Патриот»

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

«Я сначала поработаю в Красногорске. Потом я хотел бы дорасти до Государственной думы и помогать так максимально возможному количеству людей»
В сентябре 2018 года боец избрался в Совет депутатов подмосковного Красногорска от партии «Единая Россия»
На фото: во время встречи с обманутыми дольщиками в Балашихе

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Сейчас боец живет с русской женой Евгенией в Красногорске и работает тренером в спортивном клубе «Зоркий»

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / TASS

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