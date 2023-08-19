Монсон объявил о завершении карьеры в боксе

52-летний боец смешанных единоборств россиянин Джефф Монсон (отказался от американского гражданства) решил больше не выступать в боксерских боях. В ночь на сегодня, 19 августа, в Москве он провел вничью поединок против 55-летнего россиянина Олега Тактарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я завершил карьеру в боксе, уже все. Устал от бокса. Теперь только по ММА (смешанные боевые искусства.— "Ъ"»,— заявил ТАСС Монсон.

В смешанных единоборствах на счету Джеффа Монсона 61 победа, 27 поражений, 2 поединка завершились вничью. Он — бывший претендент на титул чемпиона UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в тяжелом весе, в сентябре 2018 года стал муниципальным депутатом подмосковного Красногорска от «Единой России».

Подробнее читайте в его интервью «Ъ FM» «Я буду работать над тем, чтобы семья стала приоритетом».

Мария Федотова