От американского бойца до российского депутата

11 января боец смешанных единоборств, муниципальный депутат подмосковного Красногорска от «Единой России» 49-летний Джефф Монсон объявил о завершении спортивной карьеры. Как американский спортсмен пришел в российскую политику — в фотогалерее “Ъ”.
11 января боец смешанных единоборств, муниципальный депутат подмосковного Красногорска от «Единой России» 49-летний Джефф Монсон объявил о завершении спортивной карьеры. Как американский спортсмен пришел в российскую политику — в фотогалерее “Ъ”.
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