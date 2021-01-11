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Джеффри Уильям Монсон родился 18 января 1971 года в городе Сент-Пол в штате Миннесота. Во время учебы в школе и университете занимался борьбой и принимал участие в различных региональных соревнованиях. В дальнейшем он переключился на грэпплинг, получив прозвище «Снеговик»

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

От американского бойца до российского депутата

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11 января боец смешанных единоборств, муниципальный депутат подмосковного Красногорска от «Единой России» 49-летний Джефф Монсон объявил о завершении спортивной карьеры. Как американский спортсмен пришел в российскую политику — в фотогалерее “Ъ”.


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