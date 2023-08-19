Глава СПЧ Фадеев призвал запретить видеоигры с «дурными идеями»

Руководитель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что видеоигры, в сценарий которых заложены «дурные идеи», нужно запретить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фадеев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Валерий Фадеев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Если в сценарий закладываются дурные идеи, надо просто запретить эти игры. У нас есть список запрещенных книг, ничего здесь нет дурного, мы же не сжигаем эти книги»,— сказал господин Фадеев на круглом столе «Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности» в рамках форума «Армия-2023» (цитата по «РИА Новости»).

По мнению главы СПЧ, для популярных западных видеоигр нужна юридическая оценка. Он заявил, что игры — это огромный сегмент влияния на умы, поэтому в России нужно найти людей, которые знают, как делать видеоигры надлежащего качества и содержания.

В 2022 году Минэкономики совместно с Минздравом, Минцифры и Роскомнадзором приступило к разработке законопроекта о маркировке видеоигр. В начале июля «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом, писал, что разработка завершена, законопроект может вступить в силу в сентябре 2025 года. Согласно документу, разработчики сами будут присваивать рейтинг продуктам, но затем его проверят надзорные органы. Критерии, по которым должна устанавливаться маркировка, пока непонятны участникам рынка.

Подробнее — в материале «От самомаркировки надзора не оберешься».

Эрдни Кагалтынов