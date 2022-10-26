Чиновники закручивают джойстик

Как выяснил “Ъ”, Минэкономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовит законопроект, который обяжет разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрастным категориям, а также запретит в России выпуск и продажу видеоигр, которые содержат информацию, запрещенную для распространения. Мониторить контент будут экспертные организации, критерии отбора которых разработает Роскомнадзор. Инициатива грозит блокировкой зарубежных площадок игровой дистрибуции, которые откажутся исполнять требования регуляторов, опасаются участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с законопроектом, вносящим изменения в ФЗ «Об информации» и в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью». Документ, по словам собеседника “Ъ” в правительстве, подготовило Минэкономики, направив его на согласование в Роскомнадзор, Минздрав и Минцифры. Изменения, судя по содержанию документа, необходимы для «обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан», а также для «профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».

Авторы предлагают обязать разработчиков игр проводить возрастную маркировку. Также они не должны допускать «использование в игровом контенте информации, запрещенной для распространения в РФ». При присвоении маркировки компании будут опираться на мнение экспертных организаций. Реестр таких учреждений будет вести Минцифры, а критерии их отбора подготовит Роскомнадзор. Дистрибуцию игр, в которых содержится «контент, нарушающий законодательство», авторы предлагают запретить. Документ должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.

В законодательстве РФ пока нет специального регулирования компьютерных игр, пояснили “Ъ” в Роскомнадзоре: «Задача государства — обеспечить необходимый уровень безопасности общества, защиту истории, культурных и традиционных ценностей и в данной сфере». В Минздраве добавили, что «осуществляется межведомственная проработка этих вопросов». В Минцифры и Минэкономики отказались от комментариев.

Сейчас разработчики используют международные правила классификации контента игр по возвратным категориям, говорит владелец портала Kanobu Гаджи Махтиев: «Разработчик обращается в европейскую рейтинговую организацию PEGI, которая проводит экспертизу игры и дает ей рейтинг».

Господин Махтиев считает, что в случае принятия нового регулирования под ударом могут оказаться видеоигры, которые распространяются в том числе через цифровые площадки: «У Роскомнадзора и прокуратуры будет право потребовать у Steam или Epic Games Store не допустить продажу российским клиентам игры, где, скажем, один из персонажей нетрадиционной ориентации». Если Steam проигнорирует требования, у властей появится инструмент полностью заблокировать площадку, считает эксперт.

С начала военных действий России на Украине зарубежные Steam и PlayStation ограничили покупку лицензионных игр для пользователей из РФ, но в сети появились схемы обхода ограничений (см. “Ъ” от 22 июля). Конкуренцию зарубежным платформам сейчас составляют My.Games (в сентябре VK продала площадку за $642 млн управляющему LETA Capital Александру Чачаве) и VK.Play. В VK от комментариев отказались. Топ-менеджер крупной игровой компании подчеркнул, что регулирование игр сегодня идет «в контексте общей политики» властей в отношении контента: «Но необходим взвешенный подход. Законопроект должен обсуждаться с отраслью».

Наиболее активно регулируют игры в Китае, отмечает главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности ЭБР Кирилл Ляхманов: «Для издания зарубежной игры ее проверяют на запрещенный контент — от изображения черепов до отрицания территориальных границ Китая». По данным Statista, с августа 2021 года и до весны 2022 года власти Китая не одобрили ни одной новой игры. В результате, полагают в Statista, в 2022 году «глобальный рынок игр впервые уйдет в минус по числу игроков». В случае принятия нового законопроекта и введения серьезных санкций в отношении нарушителей дистрибуция ряда игр в РФ может остановиться, признает юрист. Но, полагает господин Ляхманов, это не повлияет на саму доступность игр, которые можно будет скачать с торрентов.

Игры в недовольных История вопроса Попытки регулировать игровой контент появились еще в 1993 году в США. Комитет Сената США по судебной власти проводил слушания в связи с выходом «Night Trap», в которой были сцены насилия в отношении женщин. Первый иск, связанный с играми, был подан в 1997 году: юрист из Флориды Джек Томпсон представлял интересы родителей детей, погибших во время стрельбы в школе. Юрист просил суд запретить распространение ряда игр и фильма «Дневники баскетболиста», которые, по его мнению, привели к стрельбе. Суд отклонил требования. Первый законопроект о запрете «вредных» видеоигр появился в США в 2000 году. Он касался использования игровых автоматов несовершеннолетними без надзора родителей, однако так и не вступил в силу. В России зарубежные игры не раз вызывали недовольство властей. В январе 2010 года депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев предложил внести в список экстремистских игру «Call of Duty: Modern Warfare 2» американской Activision из-за сюжетной миссии «Ни слова по-русски», в рамках которой главный герой становится соучастником расстрела посетителей московского аэропорта. Издатель удалил миссию из российской версии игры. Были вопросы и к изложению в играх исторических событий. В сентябре 2013 года блогер Bad Comedian (Евгений Баженов) опубликовал обзор на стратегию о Второй мировой войне «Company of Heroes 2» канадской Relic. Вопросы у блогера вызвали в том числе сюжетные миссии в советской кампании. Пользователи публиковали петиции с требованием запретить распространение игры в РФ. Дистрибутор «1С-СофтКлаб» приостановил продажи копий игры в стране.

Никита Королев