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Коммерсантъ FM
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Армия Китая провела учения возле Тайваня

ВВС и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели учения и патрулирование возле Тайваня, заявил представитель китайского Минобороны. По его словам, эти маневры должны стать «серьезным предупреждением сепаратистским силам», поддерживающим независимость Тайваня и «вступающим в сговор с внешними силами с целью провокации».

«19 августа Восточное командование НОАК организовало совместное патрулирование вокруг острова Тайвань и проверку боевой готовности ВВС и ВМС, а также совместные военно-морские и военно-воздушные учения»,— рассказал представитель восточной зоны боевого командования НОАК Ши И (цитата по ТАСС).

Китай считает Тайвань своей территорией и неоднократно проводил учения возле острова. В июне во время визита в КНР американский госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. При этом The Wall Street Journal сообщала, что США и Япония пытаются разработать «комбинированный оперативный план» на случай вооруженного конфликта Китая с Тайванем. На прошлой неделе вице-президент Тайваня Лай Циндэ посетил Нью-Йорк. Китай выразил «решительный протест» визиту в США «тайваньского сепаратиста».

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Тайвань изобрел для велосипеда».

Лаура Кеффер

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