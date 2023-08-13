Китай осудил визит «тайваньского сепаратиста» в США

Вице-президент Тайваня и главный претендент на пост президента на январских выборах Лай Циндэ прибыл в Нью-Йорк транзитом по дороге в Парагвай. Там он должен принять участие в инаугурации нового президента. На обратном пути Лай Циндэ также сделает транзитную остановку в Сан-Франциско. Китай, который считает остров своей территорией, выразил «решительный протест» визиту в США «тайваньского сепаратиста».

«Рад прибыть в Большое яблоко — символ свободы, демократии и возможностей. С нетерпением жду встреч с друзьями и посещения транзитной программы в Нью-Йорке»,— написал господин Лай в X (бывший Twitter). Тайваньские и американские власти не уточняли, с кем именно встретится вице-президент в Нью-Йорке.

Как пишет Reuters, на обратном пути Лай Циндэ сделает остановку в Сан-Франциско, где встретится с главой Американского института на Тайване Лаурой Розенбергер.

МИД Китая осудил транзит Лай Циндэ через США. «Китай выступает решительно против любых форм официального взаимодействия между США и Тайванем, а также против того, чтобы тайваньские сепаратисты под каким бы то ни было предлогом или обоснованием посещали США, против любых форм официальных контактов между правительством США и Тайваня. Китай выразил США сильное недовольство из-за организации "транзита" Лай Циндэ и решительно осудил это»,— сказано в заявлении МИДа (перевод по «РИА Новости»).

Олеся Павленко