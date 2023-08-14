Тайвань изобрел для велосипеда

Заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ прибыл в Парагвай для участия в намеченной на вторник инаугурации избранного президента страны Сантьяго Пеньи. Поездка высокопоставленного тайваньского чиновника, который имеет все шансы возглавить правительство острова после выборов января 2024 года, стала новым вызовом Пекину, учитывая, что в ее программу включены сразу две остановки в США. Комментируя поездку, МИД КНР назвал ее «сговором» Тайбэя и Вашингтона, направленным «на поддержу сепаратизма».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент Тайваня Лай Циндэ сходит с трапа в парагвайский аэропорт Сильвио Петтиросси

Фото: Jorge Saenz / AP Вице-президент Тайваня Лай Циндэ сходит с трапа в парагвайский аэропорт Сильвио Петтиросси

Фото: Jorge Saenz / AP

В отношениях Вашингтона и Пекина разворачивается новая война нервов вокруг Тайваня. Проигнорировав предупреждения Пекина, второй человек в тайваньской администрации Лай Циндэ в минувшую субботу отправился с визитом в Парагвай, получив возможность совершить сразу две транзитные остановки в США. Первую остановку в Нью-Йорке Лай Циндэ сделал в воскресенье по пути на инаугурацию избранного президента Парагвая Сантьяго Пеньи. Вторая остановка — в Сан-Франциско, на обратном пути домой, запланирована на 16–17 августа.

Парагвай входит в список 17 государств, которые имеют дипотношения с Тайванем, что исключает для них возможность иметь аналогичные отношения и с КНР. Среди стран, власти которых решили, что отношения с Тайбэем принесут им больше дивидендов, чем связи с Пекином, значатся несколько микрогосударств, редко попадающих на информационные радары,— например, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины. На их фоне Парагвай с населением 7,5 млн человек выглядит крупной державой.

В ходе состоявшегося в июле визита в Тайбэй избранный президент Парагвая Сантьяго Пенья получил в подарок от главы администрации острова Цай Инвэнь велосипед. Этот жест стал символическим признанием того, что на острове ценят лояльность международных друзей и готовы их всячески стимулировать, а также напоминанием о велосипедном буме на острове. Ранее в этом году президент Цай Инвэнь сообщила, что Тайвань превратился в центр мировой велосипедной индустрии, в котором работают более 1 тыс. компаний по их производству. Объем производства велосипедов самых последних моделей на острове в прошлом году составил $6,6 млрд.

В свою очередь, второй человек в администрации острова Лай Циндэ, которому прочат победу на выборах президента Тайваня в январе 2024 года и кресло нового главы администрации острова, привез еще один подарок президенту Пенье — питаемый от солнечной батареи компьютер для велосипеда.

Впрочем, визит тайваньского чиновника в Парагвай скорее имеет вспомогательное значение, позволяя реализовать обычную и единственно возможную при поездках в США представителей властей Тайваня схему транзитного визита, учитывая, что Вашингтон официально не признает независимости острова.

«Рад прибыть в Большое яблоко — символ свободы, демократии и возможностей»,— написал Лай Циндэ в минувшее воскресенье в соцсетях, использовав самое известное прозвище Нью-Йорка — The Big Apple. По его словам, он рад «встречам с американскими друзьями во время транзита».

Программа уже состоявшихся контактов в Нью-Йорке и предстоящих встреч в Сан-Франциско, которые пройдут на обратном пути тайваньского чиновника в Тайбэй, не разглашается. При этом заместитель главы МИД Тайваня Юй Далэй заявил: вопреки слухам, Лай Циндэ в ходе транзита через США не собирался наносить визит в Вашингтон или его пригород Арлингтон, где находится штаб-квартира Американского института на Тайване (его представительство в Тайбэе при отсутствии дипотношений де-факто выполняет функции посольства США).

Поездка заместителя главы администрации Тайваня в США вызвала ожидаемую реакцию Пекина. «Китай выступает решительно против любых форм официального взаимодействия между США и Тайванем, а также против того, чтобы тайваньские сепаратисты под каким бы то ни было предлогом или обоснованием посещали США, против любых форм официальных контактов между правительством США и Тайваня»,— говорится в заявлении МИД КНР.

Отметим, что 12 августа Народно-освободительная армия Китая начала военные учения в Восточно-Китайском море, в 500 км к северо-востоку от Тайваня.

Новая эскалация вокруг Тайваня стала одной из главных тем начавшейся в конце прошлой недели региональной поездки главы МИД КНР Ван И, в программу которой были включены визиты в Сингапур, Малайзию и Камбоджу. Это первое зарубежное турне Ван И после того, как в июле он вновь занял пост министра иностранных дел. В ходе состоявшейся в прошлую пятницу встречи с премьером Сингапура Ли Сянь Луном глава китайской дипломатии возложил ответственность за дестабилизацию в Индо-Тихоокеанском регионе на администрацию США.

«Эти порочные действия наносят ущерб авторитету США, раскрывают правду о том, что эта страна становится самым главным дестабилизирующим фактором в мире»,— заявил глава МИД КНР.

В числе дестабилизирующих факторов Ван И упомянул поддержку США сил, выступающих за «независимость Тайваня», и принуждение других стран вводить торговые барьеры против Китая.

Однако в дипломатическом ведомстве Тайваня категорически не согласны с утверждениями Пекина, что транзитные остановки в США замглавы администрации острова способны привести к новой дестабилизации. Как заявил замглавы МИДа Юй Далэй, для столь острой реакции Пекина нет никаких оснований, учитывая, что речь идет, как считают в Тайбэе, о рутинных контактах. При этом в Тайбэе предостерегли Пекин от использования американо-тайваньских контактов для «провокационных действий», способных подорвать статус-кво мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

На этом фоне тайваньские СМИ сообщают о начавшейся на острове разработке новой ракеты класса «воздух—воздух» под названием TC-5 («Тяньцзянь-5»), которая будет иметь дальность полета около 160 км и по своим характеристикам станет аналогом американской ракеты средней дальности AIM-120. Предполагается, что она будет использоваться на проектируемом Тайванем истребителе нового поколения.

Сергей Строкань