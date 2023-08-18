Минтранс создаст рабочую группу по ВСМ между Петербургом и Москвой

Минтранс России занялся созданием рабочей группы по вопросу высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой. Об этом «Ъ-СПб» 18 августа рассказали в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Минтранс ведет работу над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург. Для этого будет создана соответствующая рабочая группа совместно с причастными федеральными органами исполнительной власти, организациями и представителями субъектов РФ»,— говорится в заявлении министерства. В ведомстве также уточнили, что в настоящий момент РЖД уже занимается проектированием маршрута.

Накануне после открытия третьего диаметра в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что «наступил момент для реализации» проекта ВСМ. Он также предложил продлить железную дорогу до Воронежа и снова обсудить идею строительства ВСМ Москва — Нижний-Новгород.

Саму магистраль между Москвой и Петербургом планируют достроить к 2027 году. Ее стоимость Минтранс оценивал в 1,7 трлн руб. При этом в июле в РЖД рассказали, что сроки строительства растянутся из-за недостаточного финансирования. В 2023 году на эти цели выделено около 12 млрд рублей.

Подробнее о строительстве ВСМ Петербург — Москва — в материале «Ъ-СПб» «Магистраль притормаживает».

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