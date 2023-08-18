Музей электротранспорта в Петербурге пообещали открыть к февралю 2026 года

Крупнейший в мире музей городского электротранспорта в Санкт-Петербурге примет первых посетителей через 2,5 года — то есть ориентировочно в феврале 2026 года. Об этом на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым 18 августа сообщил генеральный директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

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В пресс-службе Смольного напомнили, что новый музей создается на базе экспозиционно-выставочного комплекса Горэлектротранса на Васильевском острове. Инвестиционный проект был представлен в ходе ПМЭФ-2022. Предполагается, что в трех старинных депо, построенных в начале XX века, разместится научно-образовательный центр с детской трамвайной дорогой, учебной базой, мультимедиа тренажерами и концертным залом-трансформером. Концепция музея предполагает реконструкцию и реставрацию исторических зданий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сроки проектирования нового музея — конец 2024 года. Стоимость контракта на его проектирование составила 240 млн рублей.

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