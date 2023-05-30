Смольный объявил конкурс стоимостью 240 млн рублей на проектирование крупнейшего в мире музея электротранспорта

Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга опубликовал тендер на выполнение проектировочных работ для строительства Музея городского электрического транспорта на Васильевском острове, который станет крупнейшим в мире учреждением такого рода. Начальная цена контракта — 240,5 млн рублей.

«Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции зданий литер Я, Ж, Е, З, Д, И (расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Средний пр. В.О. д. 77) и приспособление для современного использования зданий литер А, Б, В»,— говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок.

В основу проекта лягут существующие три депо старейшего городского трампарка, которые будут объединены сквозным центральным проходом, где будут размещены выставочное пространство об истории электрического транспорта в городе, экспозиция о блокадном Ленинграде и ретро-техника. Согласно условиям контракта, в составе комплекса музея также должны появиться оборудованные мастерские, зал на 1 тыс. человек, архив, инфоцентра, вспомогательные помещения, учебный центр и кафе, а также музейный объект «Узкоколейная трамвайная линия» и навесы.

Концепцию реконструкции существующего с 1967 года Музея городского электрического транспорта в 2021 году выдвинуло ГУП «Горэлектротранс». Глава предприятия Денис Минкин огда заявил, что «сам музей устарел с точки зрения музейных подходов сегодняшнего дня». В 2022 году на открытом конкурсе на создание проекта реконструкции победило бюро «Студия 44», ставшее единственным участником и попросившее за работу 15 млн рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте