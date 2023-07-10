Проект музея электротранспорта на Васильевском острове разработают до конца 2024 года

Проект будущего музея электротранспорта, который должен появиться в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, разработает архитектурное бюро «Студия 44». С компанией заключен контракт по результатам открытого конкурса, сообщили в районной администрации.

Сроки проектирования нового музея — конец 2024 года, уточняется в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стоимость контракта на проектирование крупнейшего в мире музея электротранспорта в Петербурге составила 240 млн рублей.

Концепцию создания музея на базе Экспозиционно-выставочного комплекса «Горэлектротранс» презентовали на ПМЭФ-2023. Она предполагает объединение трех старинных депо бывшего Василеостровского трамвайного парка в единый центр по изучению истории электротранспорта Петербурга. Для этого планируется реконструировать и приспособить для современного использования несколько зданий на Среднем проспекте В.О., д. 77.

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