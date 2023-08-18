Johnson Matthey нейтрализовался из России

Крупнейший в мире производитель автомобильных катализаторов Johnson Matthey вышел из своего бизнеса в РФ. Завод компании в Красноярске, который сейчас простаивает, в июне перешел в собственность российских топ-менеджеров. Аналитики указывают, что в РФ есть база сырья для производства, но остаются вопросы об интеллектуальных правах на технологии. Кроме того, выпуск автомобилей в стране сильно сократился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Российский завод Johnson Matthey «Джонсон Матти Красноярск» с конца июня принадлежит ООО «Катализаторы и технологии», следует из данных ЕГРЮЛ. С июля компания была переименована в ООО «Экотехсис». Компания «Катализаторы и технологии» создана в конце ноября 2022 года, по 33,3% в ней у гендиректора «Джонсон Матти Красноярск» Леонида Ракитина, коммерческого директора Johnson Matthey в РФ Андрея Коссова и финансового контролера Вадима Невенченко, следует из данных СПАРК. Таким образом, актив перешел к российским топ-менеджерам, что стало часто используемой практикой у западных компаний при уходе из РФ.

По данным “Ъ”, выпуск на заводе планируется возобновить. Помимо производства компания оказывала и консультационные услуги, а также проводит исследования и испытания. “Ъ” направил вопросы одному из учредителей «Катализаторов и технологий».

Johnson Matthey — лидер на рынке автомобильных катализаторов в мире. Завод автомобильных катализаторов в Красноярске был открыт в 2008 году. Каталитические нейтрализаторы предназначены для очистки выхлопных газов путем окисления вредных соединений. На тот момент в Johnson Matthey заявляли, что «по прогнозам, в России к 2010 году будет продаваться 4 млн автомобилей в год (этого не произошло до сих пор.— “Ъ”), и соответственно будут введены еще более жесткие требования контроля выхлопов». Хотя требования к экологическому классу двигателей и топлива в России действительно ужесточались, в 2022 году требования сильно ослабили на фоне сложностей в том числе с электронными блоками двигателей. Теперь вместо класса «Евро-5» и выше в РФ можно выпускать автомобили класса «Евро-2» и выше как минимум до 1 февраля 2024 года.

В последнем актуальном отчете Johnson Matthey за финансовый год, закончившийся 31 марта, говорится, что компания закрыла московский офис, прекратила всю новую коммерческую деятельность в РФ и приостановила выпуск на заводе в Красноярске. В отчете также указано, что £15 млн на 31 марта относятся к денежным средствам с ограниченным доступом, хранящимся в РФ. Компания не списывала российские активы.

Согласно отчетности «Джонсон Матти Красноярск», в 2022 году завод снизил выручку на 82,9%, до 1,4 млрд руб., а также показал 374,2 млн руб. чистого убытка против прибыли в 926,6 млн руб. годом ранее. При этом указывалось, что в РФ существенно снизился потребительский спрос.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting называет завод в Красноярске интересным активом: он указывает, что мощности предприятия рассчитаны на 1 млн штук каталитических нейтрализаторов в год, рядом с заводом находятся поставщики сырья («Красцветмет»). На сайте «Красцветмета» в 2021 году сообщалось, что Johnson Matthey закупает соединения из драгоценных металлов у аффинажного дивизиона «Красцветмета». При этом остается вопрос по интеллектуальной собственности, а также проблема со спросом на фоне падения выпуска в автопроме, добавляет аналитик. До кризиса на локальный выпуск Johnson Matthey приходилось около 20% рынка каталитических нейтрализаторов в РФ. Еще треть рынка занимал «Экоальянс» (входит в группу «Росатом»), на импорт приходилось 40–45%, заключает он.

Ольга Никитина