Минэнерго и ФАС предложили повысить нормативы биржевых продаж бензина на 1%

Министерство энергетики России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработали акты об увеличении на 1 п. п. минимального норматива биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В Минэнерго пояснили, что эта мера позволит увеличить объем предложения топлива на внутреннем рынке и стабилизировать цены.

«ФАС совместно с Минэнерго разработаны проекты актов о планируемом увеличении биржевых продаж автомобильных бензинов и дизельного топлива с 1 сентября 2023 года на 1 п. п.»,— сообщили журналистам в ведомстве, передает ТАСС.

Согласно действующим нормам, компании должны продать через биржу 12% от общего объема произведенного бензина и 8,5% дизельного топлива. Изначально повысить нормативы предлагала ФАС в связи с рекордным ростом биржевых цен на бензин. Это предложение поддержал вице-премьер Александр Новак.

Вместе с тем в Минэнерго подчеркнули, что на российском рынке нет дефицита бензина, спрос полностью обеспечивает предложение. «Производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ. Ситуация на российском топливном рынке находится под контролем»,— отметили в ведомстве.

С апреля оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже неоднократно обновляли исторический максимум. Накануне стоимость АИ-92 второй день подряд превышала 60 тыс. руб. за тонну, АИ-95 торговался по цене 66,395 руб. за тонну. При этом объем реализации топлива на бирже за первое полугодие снизился на 11,2%.

Лусине Баласян