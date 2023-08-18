Суд Татарстана отправил дело бизнесмена Баязитова на новое рассмотрение

Верховный суд Татарстана отменил решение о штрафе в 30 тыс. руб. в отношении казанского бизнесмена Руслана Баязитова, которого ранее признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Дело отправлено на новое рассмотрение в Вахитовский райсуд Казани. На его пересмотре настояла прокуратура Татарстана, посчитав наказание слишком мягким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Напомним, административное дело возбудили полицейские Казани, обнаружившие «видеопубликацию, в которой местный житель дискредитировал проводимую вооруженными силами Российской Федерации специальную военную операцию (СВО) на территории Украины». Ранее в интернете появились два видеоролика. На одном из них мужчина называет русских «русней» и говорит, что убивал бы тех, кто поддерживает СВО. На другом — желает смерти президенту РФ и «чтобы Россия проиграла в войне».

Позднее господина Баязитова также арестовали на 14 суток.

По данным «Ъ-Казань», на предпринимателя также завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности «с применением насилия или с угрозой его применения»).

Руслан Баязитов — владелец группы «Мэлт», которая в прежние годы была одним из крупнейших продавцов компьютеров и программного обеспечения в Казани, а также предоставляла услуги интернета. Господин Баязитов учредил ООО «Мэлт» в 1994 году на паритетных с условиях с Альмиром Ханеевым. Последний по заявлению ООО «Мэлт» был признан банкротом. В декабре 2019 года арбитражный суд открыл в отношении него процедуру реализации имущества.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"