Против осудившего спецоперацию бизнесмена из Казани возбудили уголовное дело

Против казанского бизнесмена 52-летнего Руслана Баязитова, осудившего в Интернете спецоперацию РФ на Украине, 11 августа завели уголовное дело о возбуждении ненависти.

Как стало известно «Ъ-Казань» от источника в правоохранительных органах, следствие усматривает в его высказываниях действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности «с применением насилия или с угрозой его применения» (п. «а» ч.2 ст. 282 УК РФ).

Поводом для уголовного преследования господина Баязитова стали его высказывания в чате MoskowCalling с пользователями Telegram. Видеозапись этого разговора попала на канал «Поздняков 3.0». На записи подозреваемый называет русских «русней» и говорит, что убивал бы тех, кто поддерживает специальную военную операцию РФ на Украине, рассказал источник.

Ранее Руслана Баявитова по решению Вахитовского райсуда Казани оштрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и отправили под административный арест на две недели. Тогда, согласно сообщению МВД по РТ, на видиозаписи, опубликованной в Интернете, он заявил, что желает смерти президенту РФ и «чтобы Россия проиграла в войне».

Руслан Баязитов — владелец группы «Мэлт», которая в прежние годы была одним из крупнейших продавцов компьютеров и программного обеспечения в Казани, а также предоставляла услуги интернета. Господин Баязитов учредил ООО «Мэлт» в 1994 году на паритетных с условиях с Альмиром Ханеевым. Последний по заявлению ООО «Мэлт» был признан банкротом. В декабре 2019 года арбитражный суд открыл в отношении него процедуру реализации имущества.

Полина Петрова