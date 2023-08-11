Казанского бизнесмена арестовали на две недели после критики спецоперации

Казанский бизнесмен Руслан Баязитов был арестован на две недели после критики спецоперации России на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Вахитовского райсуда Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Напомним, информация о том, что он выступил против спецоперации, появилась на сайте МВД по Татарстану 9 августа. После этого он был оштрафован на 30 тыс. руб. за дискредитацию ВС России.

Ранее в соцсетях появился ролик, где господин Баязитов заявлял, что хочет видеть проигрыш России на спецоперации. Кроме того, он угрожал некой девушке, которая поддержала спецоперацию.

"Ъ-Казань"