Казанского бизнесмена арестовали на две недели после критики спецоперации

Казанский бизнесмен Руслан Баязитов был арестован на две недели после критики спецоперации России на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Вахитовского райсуда Казани.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Напомним, информация о том, что он выступил против спецоперации, появилась на сайте МВД по Татарстану 9 августа. После этого он был оштрафован на 30 тыс. руб. за дискредитацию ВС России.
Ранее в соцсетях появился ролик, где господин Баязитов заявлял, что хочет видеть проигрыш России на спецоперации. Кроме того, он угрожал некой девушке, которая поддержала спецоперацию.