Вклад стран БРИКС и G7 в мировой ВВП

22–24 августа в Йоханнесбурге пройдет 15-й саммит БРИКС. Термин БРИК в отношении четырех наиболее активно развивающихся экономик мира — бразильской, российской, индийской и китайской — впервые использовал в 2001 году экономист банка Goldman Sachs Джим О`Нил. Практическое взаимодействие четверки началось в 2006 году, а в 2009-м в Екатеринбурге прошел первый официальный саммит. В декабре 2010 года к группе присоединилась ЮАР, и с тех пор БРИКС носит нынешнее наименование (по первым буквам латинских названий стран-участниц).

К настоящему моменту страны БРИКС не только реализовали, но даже превзошли прогнозы экономистов. Как показывают расчеты, основанные на данных МВФ, в 2020 году по вкладу в мировой экономический рост пятерка сравнялась с «группой семи», объединяющей ведущие экономически развитые страны мира (США, Германию, Японию, Великобританию, Францию, Италию и Канаду). С 2021 года БРИКС обходит G7. К 2028 году на долю группы придется треть мирового ВВП (33,6%). По оценкам МВФ, в ближайшие пять лет основную роль в росте мировой экономики будет играть Китай. Лидирующие в «группе семи» США будут занимать третье место, пропустив вперед еще и Индию.

Подтверждением того, что на первом этапе выглядевший «бумажным тигром» БРИКС претендует на роль настоящего глобального тигра мировой экономики и политики, свидетельствует и тот факт, что все больше стран глобального Юга желают присоединиться к организации. На сегодняшний день интерес к вступлению проявили около 30 государств, включая Алжир, Бангладеш, Иран, Египет и Эфиопию. Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Чемпионат мира по БРИКС».