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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: страны БРИКС опережают G7 по вкладу в мировой экономический рост

Страны, входящие в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), обеспечат 33,6% мирового экономического роста к 2028 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

В материале агентства приводится график под названием «Оставляя Запад позади?», из которого следует, что вклад стран БРИКС и G7 в мировой экономический рост в 2020 году оказался на одном уровне. Однако после этого показатели западных стран начали снижаться. В 2023 году Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка обеспечат 32,1% роста, а Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — 29,9%. В 2028 году показатели БРИКС будут на уровне 33,6%, G7 — на уровне 27,8%.

По данным МВФ, в ближайшие пять лет основную роль в росте мировой экономики будет играть Китай. В 2023–2028 годах доля страны в росте мирового ВВП составит 22,6% от общего мирового. Второе место займет Индия с показателем 12,9%, третье — США с 11,3%. Индонезия обеспечит 3,6%, Германия и Турция — по 2,1%. Вклад России в мировой экономический рост составит только 1,6%, такие же показатели у Бангладеш и Вьетнама.

Согласно апрельскому макропрогнозу МВФ, в 2023 году темпы роста мировой экономики замедлятся до 2,8% (с 3,4% в 2022-м), в 2024-м выровняются до 3%.

Подробнее об оценках фонда — в материале «Ъ» «МВФ не ждет от экономики многого».

Милена Костерева

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