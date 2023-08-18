Памфилова надеется на объективное разбирательство в отношении сопредседателя «Голоса»

Председатель Центризберкома Элла Памфилова прокомментировала газете «Ведомости» задержание одного из руководителей «Голоса» (организация признана иностранным агентом) Григория Мельконьянца. Она заявила, что Григорий Мельконьянц помогал ЦИКу «профессиональной критикой», а также выразила надежду на «объективное разбирательство» по его делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Элла Памфилова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мне очень хочется надеяться, что разберутся объективно. Потому что его часто профессиональная критика иногда нам очень помогала»,— ответила Элла Памфилова на вопрос о том, как она относится к возбуждению уголовного дела в отношении Григория Мельконьянца.

Накануне у Григория Мельконьянца и еще 14 сотрудников «Голоса» в восьми регионах прошли обыски. Позднее стало известно, что в отношении Григория Мельконьянца возбудили уголовное дело об организации работы нежелательной неправительственной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

«Голос» — движение в защиту прав избирателей, созданное в 2013 году участниками ассоциации «Голос» (ее создали еще в 2000 году). Ассоциация прекратила работу в 2013 году после того, как Минюст приостановил ее деятельность, поскольку она не признавала присвоенный ей в том же году статус иноагента. После этого участники ассоциации создали одноименное движение.

18 августа 2021 года Минюст внес движение «Голос» в реестр иностранных агентов. В 2022 году Роскомнадзор заблокировал сайт движения из-за публикации «недостоверной общественно значимой информации о российской военной операции на Украине».

Обыски у участников движения «Голос» уже проходили в октябре 2022 года. Их проводили в рамках уголовного дела в отношении ивановского активиста «Голоса» Михаила Гусева о дискредитации армии (ст. 208.3 УК РФ).

Подробнее — в материале «Ъ» «"Голосу" припомнили связь с Европой».

Анастасия Ларина