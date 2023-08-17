Против сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца возбуждено уголовное дело

В отношении сопредседателя движения «Голос» (признано иностранным агентом) Григория Мельконьянца возбуждено уголовное дело об организации работы нежелательной НПО. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на анонимные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Григорий Мельконьянц Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Владимир Егоров (признан иностранным агентом) Фото: golosinfo.org Следующая фотография 1 / 2 Григорий Мельконьянц Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Владимир Егоров (признан иностранным агентом) Фото: golosinfo.org

В квартире господина Мельконьянца прошел обыск. Оперативные мероприятия, отмечает «РИА Новости», также были проведены у 14 сотрудников «Голоса» в восьми регионах, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 284.1 УК (Осуществление деятельности международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной). Максимальное наказание по этой части — лишение свободы до шести лет. Расследованием занимается Следственный комитет России.

27 сентября 2021 года Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами». В тот же день «Голос» приостановил членство в этой организации.

Господин Мельконьянц находится в России. В ближайшее время, сообщает ТАСС, планируется его задержание.

Почти в одно время с госагентствами об обысках у членов «Голоса» сообщил телеканал «РЕН ТВ». При этом в сообщении телеканала отмечается, что уголовное дело об организации работы нежелательной НПО также было возбуждено в отношении координатора «Голоса» Владимира Егорова (признан иностранным агентом). При обыске в его квартире, сообщает телеканал, были изъяты: ноутбук, деньги и «нетронутый ящик старых сигнальных ракет».

Позже появились сообщения об обысках от самих участников движения «Голос». В Telegram-канале координатор движения в Тамбовской области, правозащитника Владимира Жилкина появился отложенный пост без подробностей о визите полицейских в квартиру в шесть утра. Позже он рассказал «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом), что речь идет про его московскую квартиру. С чем связаны обыски, по его словам, полицейские не сообщили.