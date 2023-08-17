«Голосу» припомнили связь с Европой

Сопредседатель движения «Голос» (внесено Минюстом в реестр иноагентов), известный электоральный эксперт Григорий Мельконьянц стал подозреваемым по делу об организации работы в России «нежелательной организации». Ему грозит до шести лет лишения свободы, улики против господина Мельконьянца следователи собирают по всей стране. В комиссии Госдумы по борьбе с иностранным вмешательством не скрывают, что особое раздражение вызывают доклады «Голоса», которые содержат «тенденциозные выводы» о невозможности честных выборов в России и «дискредитируют избирательную кампанию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Мельконьянц

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Григорий Мельконьянц

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Утром 17 августа у Григория Мельконьянца прошел обыск, после чего он был доставлен в следственный отдел по Тверскому району Москвы и допрошен в качестве подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 284.1 УК (осуществление деятельности иностранной «нежелательной организации»), предусматривающей наказание до шести лет лишения свободы. К моменту подписания номера еще не было известно, какую меру пресечения изберут господину Мельконьянцу: после 20:00, рассказал “Ъ” адвокат Юрий Бирюков, его подзащитного увезли в Технический переулок, где находится Главное следственное управление СКР. По всей видимости, именно оно будет предъявлять обвинение и выходить в суд с ходатайством о мере пресечения, полагает адвокат.

Сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук рассказал “Ъ”, что обыски, скорее всего, связаны с деятельностью проекта «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO), признанного в РФ нежелательным осенью 2021 года. «Мы еще раньше заявляли, что не имеем к нему отношения»,— отметил господин Андрейчук. По его словам, в число учредителей ENEMO входила ассоциация «Голос», которая не ведет никакой деятельности с 2013 года и была ликвидирована по решению суда, а движение в защиту прав избирателей «Голос» — это уже другая организация, не имеющая отношения к ENEMO. Тем не менее в последние два года, говорит господин Андрейчук, правоохранители проявляли постоянный интерес к активистам «Голоса» и, в частности, пытались составить на них протоколы о причастности к деятельности «нежелательной организации».

17 августа, по данным Станислава Андрейчука, обыски у активистов «Голоса» прошли как минимум в десяти городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Челябинске и Новгороде.

Обошлось без задержаний, однако у людей изымали технику, деньги и документы на НКО.

Например, у координатора «Голоса» в Кировской области Дениса Шадрина и его жены, члена «Яблока» Полины Кусковой изъяли паспорта, банковские карты, компьютеры и телефоны. Из постановления об обыске господин Шадрин узнал, что его тоже связывают с ENEMO. «В прошлом году меня также подозревали в сотрудничестве с ENEMO, в связи с которой обвиняют и "Голос"»,— сказал он “Ъ”. Активист связывает следственные действия с подготовкой к сентябрьскому единому дню голосования.

В Санкт-Петербурге провели обыск в квартире регионального координатора «Голоса» Полины Костылевой (исключена из реестра иноагентов 23 августа 2022 года). Силовики пришли к ней в седьмом часу утра и попросили дать на проверку телефоны и ноутбук. Как рассказала “Ъ” госпожа Костылева, ей показали постановление об обыске, выданное московским судом по делу Григория Мельконьянца: «Пришли, показали постановление, говорят: мы за вашей техникой, пожалуйста, выдайте нам ее добровольно». Активистке также объяснили, что технику отправят в Москву, где и заведено уголовное дело, но в следственный отдел доставлять не стали, ограничившись опросом.

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в четверг подтвердил, что претензии к «Голосу» связаны с предстоящими выборами. «Мониторинговой группой комиссии установлено, что в преддверии выборов признанное иноагентом движение "Голос" выпустило серию докладов, дискредитирующих избирательную кампанию,— заявил депутат журналистам.— Материалы содержат тенденциозные выводы о невозможности честных выборов в России, псевдоэкспертами в них критикуется российское избирательное законодательство, по надуманным основаниям ставится под сомнение процедура дистанционного электронного голосования».

Статья УК, предусматривающая ответственность за осуществление деятельности нежелательной организации, достаточно экзотическая: например, в 2022 году по ней осудили всего двоих. В их числе приговоренный к четырем годам колонии экс-директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, которого Ленинский райсуд Краснодара посчитал виновным в «организации деятельности» одноименной британской организации, признанной в РФ нежелательной. Адвокат господина Пивоварова Сергей Бадамшин вспоминает, что в основу обвинения легли три десятка постов в соцсетях, посредством которых его подзащитный якобы и руководил этой деятельностью. Правовая конструкция этой статьи такова, что следствию «не приходится заморачиваться с доказыванием», констатирует адвокат: действующее законодательство не содержит определения, что же такое «международная неправительственная организация». Практика же пошла по пути расширенного толкования, отмечает господин Бадамшин: нежелательным объявляется иностранное лицо, но его токсичность распространяется на все, что с ним хоть каким-то образом связано, даже не напрямую. Кроме того, напоминает юрист, теперь для обвинения в организации деятельности нежелательной НПО не требуется наличие административной преюдиции (до 2021 года такое ограничение существовало).

Анастасия Корня; Ирина Александрова, Киров; Андрей Кучеров, Санкт-Петербург