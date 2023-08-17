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Коммерсантъ FM
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«Голосу» припомнили связь с Европой

Григорий Мельконьянц стал фигурантом уголовного дела о «нежелательной организации»

Сопредседатель движения «Голос» (внесено Минюстом в реестр иноагентов), известный электоральный эксперт Григорий Мельконьянц стал подозреваемым по делу об организации работы в России «нежелательной организации». Ему грозит до шести лет лишения свободы, улики против господина Мельконьянца следователи собирают по всей стране. В комиссии Госдумы по борьбе с иностранным вмешательством не скрывают, что особое раздражение вызывают доклады «Голоса», которые содержат «тенденциозные выводы» о невозможности честных выборов в России и «дискредитируют избирательную кампанию».

Григорий Мельконьянц

Григорий Мельконьянц

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Григорий Мельконьянц

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Утром 17 августа у Григория Мельконьянца прошел обыск, после чего он был доставлен в следственный отдел по Тверскому району Москвы и допрошен в качестве подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 284.1 УК (осуществление деятельности иностранной «нежелательной организации»), предусматривающей наказание до шести лет лишения свободы. К моменту подписания номера еще не было известно, какую меру пресечения изберут господину Мельконьянцу: после 20:00, рассказал “Ъ” адвокат Юрий Бирюков, его подзащитного увезли в Технический переулок, где находится Главное следственное управление СКР. По всей видимости, именно оно будет предъявлять обвинение и выходить в суд с ходатайством о мере пресечения, полагает адвокат.

Сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук рассказал “Ъ”, что обыски, скорее всего, связаны с деятельностью проекта «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO), признанного в РФ нежелательным осенью 2021 года. «Мы еще раньше заявляли, что не имеем к нему отношения»,— отметил господин Андрейчук. По его словам, в число учредителей ENEMO входила ассоциация «Голос», которая не ведет никакой деятельности с 2013 года и была ликвидирована по решению суда, а движение в защиту прав избирателей «Голос» — это уже другая организация, не имеющая отношения к ENEMO. Тем не менее в последние два года, говорит господин Андрейчук, правоохранители проявляли постоянный интерес к активистам «Голоса» и, в частности, пытались составить на них протоколы о причастности к деятельности «нежелательной организации».

17 августа, по данным Станислава Андрейчука, обыски у активистов «Голоса» прошли как минимум в десяти городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Челябинске и Новгороде.

Обошлось без задержаний, однако у людей изымали технику, деньги и документы на НКО.

Например, у координатора «Голоса» в Кировской области Дениса Шадрина и его жены, члена «Яблока» Полины Кусковой изъяли паспорта, банковские карты, компьютеры и телефоны. Из постановления об обыске господин Шадрин узнал, что его тоже связывают с ENEMO. «В прошлом году меня также подозревали в сотрудничестве с ENEMO, в связи с которой обвиняют и "Голос"»,— сказал он “Ъ”. Активист связывает следственные действия с подготовкой к сентябрьскому единому дню голосования.

В Санкт-Петербурге провели обыск в квартире регионального координатора «Голоса» Полины Костылевой (исключена из реестра иноагентов 23 августа 2022 года). Силовики пришли к ней в седьмом часу утра и попросили дать на проверку телефоны и ноутбук. Как рассказала “Ъ” госпожа Костылева, ей показали постановление об обыске, выданное московским судом по делу Григория Мельконьянца: «Пришли, показали постановление, говорят: мы за вашей техникой, пожалуйста, выдайте нам ее добровольно». Активистке также объяснили, что технику отправят в Москву, где и заведено уголовное дело, но в следственный отдел доставлять не стали, ограничившись опросом.

Большинству губернаторов на предстоящих выборах ничего не угрожает, считают эксперты

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в четверг подтвердил, что претензии к «Голосу» связаны с предстоящими выборами. «Мониторинговой группой комиссии установлено, что в преддверии выборов признанное иноагентом движение "Голос" выпустило серию докладов, дискредитирующих избирательную кампанию,— заявил депутат журналистам.— Материалы содержат тенденциозные выводы о невозможности честных выборов в России, псевдоэкспертами в них критикуется российское избирательное законодательство, по надуманным основаниям ставится под сомнение процедура дистанционного электронного голосования».

Статья УК, предусматривающая ответственность за осуществление деятельности нежелательной организации, достаточно экзотическая: например, в 2022 году по ней осудили всего двоих. В их числе приговоренный к четырем годам колонии экс-директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, которого Ленинский райсуд Краснодара посчитал виновным в «организации деятельности» одноименной британской организации, признанной в РФ нежелательной. Адвокат господина Пивоварова Сергей Бадамшин вспоминает, что в основу обвинения легли три десятка постов в соцсетях, посредством которых его подзащитный якобы и руководил этой деятельностью. Правовая конструкция этой статьи такова, что следствию «не приходится заморачиваться с доказыванием», констатирует адвокат: действующее законодательство не содержит определения, что же такое «международная неправительственная организация». Практика же пошла по пути расширенного толкования, отмечает господин Бадамшин: нежелательным объявляется иностранное лицо, но его токсичность распространяется на все, что с ним хоть каким-то образом связано, даже не напрямую. Кроме того, напоминает юрист, теперь для обвинения в организации деятельности нежелательной НПО не требуется наличие административной преюдиции (до 2021 года такое ограничение существовало).

Анастасия Корня; Ирина Александрова, Киров; Андрей Кучеров, Санкт-Петербург

  • Газета «Коммерсантъ» №151 от 18.08.2023, стр. 3

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