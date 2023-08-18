Член СПЧ Меркачева: обвиняемого в сожжении Корана нужно перевести из Грозного

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила перевести в другой регион содержащегося в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, который обвиняется в сожжении Корана. С таким предложением она выступила после сообщений о том, что Никита Журавель мог быть избит прямо в следственном изоляторе сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ева Меркачева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ева Меркачева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Прошу в целях безопасности срочно перевести Никиту Журавеля в учреждение ФСИН другого региона. Также прошу провести проверку, на каком основании в период содержания под стражей к нему получили доступ лица, не имеющие отношения к следствию и не пользующиеся, по закону, правом общения с подследственными»,— написала госпожа Меркачева в своем обращении на имя директора ФСИН России Аркадия Гостева.

По словам правозащитницы, публичные высказывания чеченских политиков (спикера парламента республики Магомеда Даудова и депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова) свидетельствуют о том, что Никита Журавель действительно был избит в СИЗО. Адам Делимханов ранее заявил, что сын Рамзана Кадырова «с самого детства отличается чувством справедливости и является отличным примером для сверстников». По его словам, действия Адама Кадырова «абсолютно оправданны и правильны», а если кто-то с этим не согласен, то господин Делимханов «готов это обсудить и доказать обратное». Господин Даудов заявил, что Адам Кадыров «поступил как истинный мусульманин, патриот своей страны и настоящий чеченец».

На этой неделе Никита Журавель встретился с главой Чечни и после встречи, по словам арестованного, его избил Адам Кадыров. Господин Журавель пожаловался уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Она поручила чеченскому омбудсмену Мансуру Солтаеву разобраться. Тот заверил, что в Чечне «никто не может быть подвергнут истязаниям и избиению», и по инциденту проведут проверку.

По версии следствия, Никита Журавель сжег Коран в мае нынешнего года в Волгограде и разместил видео в соцсетях. СКР возбудил дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). На допросе Никита Журавель заявил, что осуществил акцию «по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. руб.». Суд арестовал его на два месяца, а дело передали в Чечню. Молодой человек находится в СИЗО в Грозном.

Александр Кислов