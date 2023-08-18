Делимханов и Даудов прокомментировали информацию об избиении сыном Кадырова поджигателя Корана

Депутат Госдумы Адам Делимханов прокомментировал информацию о том, что сын главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летний Адам избил 19-летнего Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Господин Делимханов поддержал сына главы Чечни и заявил, что тот «поступил очень даже гуманно». Аналогичного мнения придерживается председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Адам Делимханов написал в Telegram, что сын Рамзана Кадырова «с самого детства отличается чувством справедливости и является отличным примером для сверстников». По его словам, действия Адама Кадырова «абсолютно оправданы и правильны», а если кто-то с этим не согласен, то господин Делимханов «готов это обсудить и доказать обратное».

«Депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации от Чеченской Республики и я лично поддерживаем Адама Рамзановича… Он показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни. Учитывая гнусное преступление этого нелюдя Журавеля, Адам поступил очень даже гуманно, оставив его в живых. За такие деяния люди заслуживают самого жесткого наказания»,— считает он.

Господин Даудов убежден, что Адам Кадыров «поступил как истинный мусульманин, патриот своей страны и настоящий чеченец». «Адам и не мог поступить по-другому... Мы не просто его понимаем, а горячо поддерживаем и одобряем! Адам плоть от плоти великого рода Кадыровых. Он достойно продолжает традиции защитника родины и бескомпромиссного борца со злом!» — написал он в Telegram.

По версии следствия, Коран возле Соборной мечети в Волгограде сожгли не позднее 19 мая. В тот день в интернете появилось видео инцидента, на котором видна только чья-то рука. СКР возбудил дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). На допросе Никита Журавель сказал, что осуществил акцию «по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. руб.». Суд арестовал его на два месяца, а дело передали в Чечню.

Молодой человек находится в СИЗО в Грозном. На этой неделе он встретился с главой Чечни и после встречи, по словам арестованного, его избил Адам Кадыров. Господин Журавель пожаловался уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Она поручила региональному омбудсмену Мансуру Солтаеву разобраться. Тот заверил, что в Чечне «никто не может быть подвергнут истязаниям и избиению», и по инциденту проведут проверку.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Поджигателя Корана ждут в чеченском суде».

Лаура Кеффер