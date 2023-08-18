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Коммерсантъ FM
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Российские инвесторы подали первый иск к депозитарию Clearstream

Частные российские инвесторы подали первый иск к люксембургскому депозитарию Clearstream. Об этом представитель юридической фирмы NSP, которая представляет соистцов, сообщил «Ведомостям». Согласно исковому заявлению, инвесторы требуют около 200 млн руб. возмещения стоимости заблокированных активов и взыскания начисленных, но не полученных сумм по ним (купоны, погашения по облигациям, дивиденды).

По словам представителя NSP, заявление было подано в Арбитражный суд Москвы 17 августа. Пока в картотеке суда иск не отражается. Как уточнил представитель юридической фирмы, в настоящее время ведется работа над присоединением к иску второй группы инвесторов, которые не успели вступить в первую.

В июле аналогичный иск NSP подала к бельгийскому депозитарию Euroclear. Размер исковых требований составил 2 млрд руб. Согласно картотеке суда, к иску присоединились восемь физлиц. Предварительное судебное заседание назначено на 25 сентября, отмечают «Ведомости».

Всего в российские суды было подано 13 исков к Euroclear, в том числе 2 коллективных. По данным «РБК инвестиции», общая сумма, которую российские инвесторы хотят отсудить у Euroclear, уже превысила 200 млрд руб.

В 2022 году европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. Банк России оценивал объем заблокированных российских активов на счетах НРД в зарубежных депозитариях в 6 трлн руб.

Подробнее о том, есть ли шансы на разблокировку средств из Euroclear и Clearstream,— в материале «Ъ FM» «Инвесторы составляют иск».

Милена Костерева

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