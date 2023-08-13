Сумма исковых требований инвесторов из РФ к Euroclear превысила 200 млрд рублей

Общая сумма, которую российские инвесторы хотят отсудить у европейского депозитария Euroclear, превысила 200 млрд руб. после иска частного инвестора Андрея Видова на 91,5 млн руб. Информация об иске господина Видова опубликована на сайте Арбитражного суда Москвы. На дело обратили внимание «РБК-Инвестиции».

Из карточки дела следует, что в качестве третьих лиц в нем указаны Сбербанк и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Иск зарегистрирован 11 августа.

Известно, что, с учетом требований господина Видова, в российских судах принято в общей сложности 13 исков против Euroclear, в том числе два — коллективных. Точная сумма всех исковых требований к депозитарию неизвестна, потому что сумма требуемых средств не указана по иску частного инвестора Владимира Попова-Львова.

В 2022 году европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. Банк России оценивал объем заблокированных российских активов на счетах НРД в зарубежных депозитариях в 6 трлн руб.

В конце июля сразу восемь российских инвесторов и Энерготрансбанк подали иск в Арбитражный суд Москвы. Они требовали взыскать в общей сложности 2 млрд руб. с депозитария Euroclear в качестве возмещения стоимости заблокированных активов и взыскания начисленных, но неполученных сумм.

Эрдни Кагалтынов