Инвесторы составляют иск

Российские инвесторы нашли новый способ добиться разморозки своих активов за рубежом. Они готовят групповой иск в российский суд к Euroclear и Clearstream. С его помощью они хотят доказать, что депозитарии не возвращают средства, которые по закону принадлежат инвесторам, а, значит, нанесли им ущерб. Если суд встанет на сторону истцов, то те смогут потребовать взыскать свои деньги из активов, которые уже российский Национальный расчетный депозитарий зеркально заморозил внутри страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Из отчетности Euroclear следует, что на момент введения санкций год назад в российском НРД было размещено примерно €3 млрд иностранных инвесторов. У Clearstream — €134 млн, которые, впрочем, полностью списали. А за рубежом, по данным Центробанка, заморожено больше 5,5 трлн руб. — то есть больше €50 млрд.

Тем не менее шансы вернуть средства новым способом есть, говорит партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов, который занимается подготовкой группового иска:

«Мы предъявляем деликтный иск. Деликтный — это значит иск из-за причинения ущерба, то есть он внедоговорной. Наверное, у 99% инвесторов отсутствуют договорные отношения с Euroclear, но и этот депозитарий, и Clearstream причинили им ущерб. Почему мы делаем это в России? Первая причина: есть статья 248 прим.1 Арбитражно-процессуального кодекса, которая позволяет нам предъявить иск в России в случае принятия ограничительных мер.

Второе основание — это то, что у иностранных депозитариев в РФ находится имущество, а именно денежные средства и ценные бумаги, которые встречно заблокированы в российской депозитарной системе — НРД. Объем этих денег известен, исходя из годового отчета Euroclear, который вы можете спокойно найти в интернете. Сумма составляет 200 млрд руб. Соответственно, наша задача взыскать с Euroclear убытки и исполнить решение суда путем списания денежных средств с их счета типа "C" на счета инвесторов».

В качестве успешного прецедента собеседники “Ъ FM” приводят иск подсанкционного банка «Санкт-Петербург», который в январе выиграл дело против Euroclear. Суд постановил, что ответственность за убытки российской организации должен нести именно европейский депозитарий.

Но позднее банк отказался от части требований к Euroclear. Правда детали этого решения, как и судебного процесса, там не комментировали. Впрочем, партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук не уверен, что подобные иски гарантируют возврат средств инвесторам:

«Банк "Санкт-Петербург" выиграл в двух инстанциях у Euroclear в России. Для многих это стало сигналом, что есть способ определенного давления либо возможность достичь каких-то договоренностей с бельгийским регулятором. Судя по всему, Euroclear воспринимает эти иски достаточно серьезно и нанимает юристов в России. Проиграв первую инстанцию, Euroclear обжаловал решение.

Но можно ли его исполнить? И вот это вопрос открытый, потому что, с одной стороны, у Euroclear есть активы на территории России, соответственно, при обращении о взыскании не будет какого-то зачета, а одни активы не будут обмениваться на другие.

Но дадут ли обратить взыскания на эти активы? По сути, речь пойдет в этом случае о конфискации средств иностранных инвесторов, и это может открыть "ящик Пандоры". Ведь депозитарии в ответ могут точно так же забрать средства россиян, а их все-таки заблокировано намного больше. При этом сейчас вышел указ президента, который некоторые иностранные активы передает во временное управление.

Известно, что Euroclear, например, управляет средствами инвесторов из РФ, получает от этого прибыль и направляет ее на поддержку ВСУ. Возникает соблазн тоже заняться управлением его заблокированных активов и извлекать из этого определенную выгоду».

В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор пока не видит тенденции к разморозке активов в Euroclear и Clearstream. Тем не менее НРД и соответствующие профессиональные участники продолжают работать над тем, чтобы защитить права розничных инвесторов.

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Владислав Викторов