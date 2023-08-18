ТАСС: ЮАР пригласила свыше 60 стран для дискуссий в рамках саммита БРИКС

Южно-Африканская Республика (ЮАР) пригласила более 60 стран принять участие в дискуссиях в рамках предстоящего в Йоханнесбурге саммита БРИКС (в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в республике.

«Для дискуссий в рамках саммита приглашены более 60 стран, это и страны Африки, и страны, подавшие заявки в БРИКС. Запланированы предметные дискуссии по диалогу с государствами Глобального Юга»,— приводит агентство слова собеседника.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа. Участие в мероприятии уже подтвердили Индия и Китай. От России на саммит приедет глава МИДа Сергей Лавров. Президент Владимир Путин решил саммит не посещать.

Отказ российского президента от участия в саммите БРИКС связан с тем, что в ЮАР ему может грозить арест по ордеру Международного уголовного суда (МУС). МУС выдал этот ордер в марте. Суд установил, что Владимир Путин и уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова «предположительно несут ответственность за военные преступления», связанные с незаконным вывозом детей с Украины.

Милена Костерева