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Коммерсантъ FM
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Премьер Индии Моди подтвердил участие в саммите БРИКС в ЮАР

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что примет участие в саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике 22–24 августа. Об этом он сообщил по итогу разговора с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. СМИ писали, что индийский премьер рассматривает возможность дистанционного участия в саммите.

Нарендра Моди

Нарендра Моди

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Нарендра Моди

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Рад поговорить с президентом Сирилом Рамафосой. Рассмотрен прогресс в двустороннем сотрудничестве в связи с празднованием 30-летия наших дипломатических отношений. С нетерпением жду возможности принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в конце этого месяца»,— написал Нарендра Моди в соцсети X (бывшая Twitter).

По данным Reuters и The Economic Times, правительство Индии обсуждает возможность, при которой Нарендра Моди примет участие в саммите БРИКС дистанционно. Причины, по которым премьер может не поехать лично, неизвестны. При этом, как пишут СМИ, окончательного решения не принято.

На саммит БРИКС в Йоханнесбурге не приедет президент России Владимир Путин из-за ордера Международного уголовного суда на его арест, который ЮАР обязана привести в исполнение. Господин Путин примет участие в формате видеосвязи, а РФ в ЮАР представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лусине Баласян

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