Си Цзиньпин приедет с визитом в ЮАР 22 августа

Президент ЮАР Сирил Рамафоса примет главу Китая Си Цзиньпина с официальным визитом, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление администрации президента ЮАР. По данным издания, встреча состоится в Претории 22 августа.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Си Цзиньпин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Помимо официальных переговоров, направленных на укрепление двусторонних отношений с Китаем, в этот же день будет подписан ряд совместных документов»,— говорится в заявлении администрации президента (цитата по ТАСС).

22–24 августа в городе Йоханнесбурге в ЮАР пройдет саммит БРИКС. К участию в нем приглашен Си Цзиньпин, а также лидеры Индии, Бразилии и ЮАР. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин выступит на саммите БРИКС по видеосвязи.

Ранее Bloomberg писало, что Си Цзиньпин продолжает «работать из дома», несмотря на завершившуюся пандемию COVID-19. Вместо зарубежных поездок глава КНР приглашает глав государств в Пекин. За 2023 год Си Цзиньпин встретился в Пекине с представителями 36 стран, включая Францию, Эритрею и США. Си Цзиньпин в 2023 году покидал Китай лишь на два дня — для встречи с Владимиром Путиным в марте. По данным издания, до 2019 года глава КНР в среднем совершал 14 зарубежных поездок в год.

Полина Мотызлевская