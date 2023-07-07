Что известно о новой соцсети Threads

7 июля стало известно, что Twitter подаст иск против корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) из-за запуска соцсети Threads, которая меньше чем за сутки набрала 30 млн пользователей по всему миру. История создания и особенности новой соцсети — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Threads Фото: Threads

Разработка Threads началась в январе 2023 года. За три месяца до этого американский миллиардер Илон Маск приобрел Twitter и объявил об изменениях в модерации контента соцсети. Это побудило многих пользователей искать альтернативные сервисы микроблогов. В ноябре 2022 года сотрудники Meta решили воспользоваться этой динамикой и объявили о создании нового продукта.

В СМИ информация о приложении появилась в марте 2023 года. В июне издание The Verge опубликовало выдержку с заседания внутреннего совета компании Meta, на котором обсуждался Project 92, охарактеризованный топ-менеджером Meta Platforms Крисом Коксом как «аналог Twitter».

Соцсеть Threads стала доступна пользователям 5 июля. Доступ к ней получили граждане в 100 странах, за исключением государств ЕС, так как Meta ожидает разъяснений от местных регуляторов по вопросам политики конфиденциальности. В течение нескольких часов Threads набрала 2 млн пользователей. К 6 июля число загрузок приложения превысило 30 млн, превзойдя рекорд, установленный ChatGPT. В тот же день юристы Twitter заявили о намерении подать в суд на Meta Platforms, утверждая, что компания использовала коммерческую тайну для разработки приложения.

Одной из главных особенностей Threads является то, что ее учетные записи тесно интегрированы с аккаунтами Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной Meta). Пользователь при регистрации в новом сервисе микроблогов получает то же имя, что и в связанной с ним другой соцсети Meta. При этом удалить учетную запись в Threads невозможно без удаления аккаунта в Instagram.

Разработчики Threads говорят о том, что в скором времени соцсеть будет интегрироваться со сторонними сервисами. Как ожидается, это даст возможность делиться контентом и привлекать подписчиков других платформ. Meta ведет сбор данных профиля Threads: о взаимодействии владельца аккаунта с другими подписчиками, о здоровье, местоположении, физической форме, покупках и другом.