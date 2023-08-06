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Коммерсантъ FM
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Threads получит поиск и web-версию

Сервис Threads в ближайшие недели добавит web-версию приложения и поиск. Об этом заявил руководитель Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг в своем сообщении в соцсети.

Господин Цукерберг сообщил, что он доволен тем, как быстро команда разработчиков внедряет новые функции. Также глава Meta уверен, что траектория аудитории Threads позволит приложению работать долгое время, а в целом у приложения выдалась «хорошая неделя».

Сервис Threads набрал 100 млн подписчиков за пять дней с момента запуска, однако уже через две недели приложением активно пользовалась только половина из них. Команда Threads ранее запустила хронологическую ленту в приложении. Threads является конкурентом популярной соцсети X (бывшая Twitter), у которой около 250 млн пользователей.

Евгений Федуненко

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