Минпросвещения одобрило показ школьникам видеороликов о военной операции

Минпросвещения России поддержало предложение показывать в школах патриотические видеоролики о военной операции на Украине. С инициативой предусмотреть в школах показ подобных фильмов выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

«Видеоматериалы, направленные на формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою страну, важно использовать в рамках изучения учебного предмета "История", а также в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей»,— говорится в письме Минпросвещения (цитата по ТАСС).

По мнению министерства, формат видеоматериалов с живыми диалогами участников боевых действий, «несомненно, может быть использован» во внеурочных занятиях «Разговоры о важном». Также министерство указало, что такой формат будет полезен при подготовке материалов, в частности, по темам «День спецназа», «День народного единства», «День защитника Отечества».

Ранее Яна Лантратова направила письмо с инициативой создания цикла видеороликов для школьников о российской военной операции в Минобороны. Речь идет о создании цикла под названием «За что мы сражаемся?», в подготовке которых примут участие участники военной операции. Беседовать с ними должны сами школьники. 10 июля парламентарий сообщила, что получила одобрение от оборонного ведомства.

Информацию о военной операции России на Украине также включили в новые учебники истории для школьников. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов говорил, что они были подготовлены «в кратчайшие сроки» при участии помощника президента Владимира Мединского, а также ректора МГИМО Анатолия Торкунова и историка Александра Чубарьяна. Новый единый учебник по истории для 5–9-х классов планируют подготовить в 2024 году.

Милена Костерева