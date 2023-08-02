Школьников будут учить истории по написанному «в кратчайшие сроки» при участии Мединского учебнику

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал президенту Владимиру Путину о новом учебнике истории для 11-го класса, по которому школьники начнут учиться с 1 сентября. По его словам, учебник был подготовлен «в кратчайшие сроки» при участии помощника президента Владимира Мединского, а также ректора МГИМО Анатолия Торкунова и историка Александра Чубарьяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

«Учебник успешно прошел апробацию, буквально на прошлой неделе был включен в федеральный перечень. <...> Отмечу, что уже с 1 сентября этого года все одиннадцатиклассники страны, а это 650 тыс. школьников, будут учиться по учебнику новейшей истории»,— сказал Сергей Кравцов во время совещания Владимира Путина с членами правительства (цитата по «Интерфаксу»).

Министр также отметил, что начиная с нового учебного года школы будут преподавать историю по единой программе. «Отмечу, что ранее школы или даже учитель мог преподавать по лично разработанной программе, что приводило к многообразию преподавания и интерпретации истории и перекосу преподавания тех или иных тем»,— рассказал он.

В 2022 году власти сообщили о планах разработать новые учебники по истории для школьников с разделами о военной операции России на Украине. В июне 2023 года Сергей Кравцов заявил, что в новых учебниках истории будут карты с присоединенными к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Владимир Мединский — кандидат политических и исторических наук, помощник президента. Занимал пост министра культуры с 2012 по 2020 год. Входил в состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле в марте 2022 года. Автор научно-популярных книг по истории. Автор циклов по истории России в лектории «Достоевский». Ключевая тема лекций — личности российских самодержцев и их ближайших сподвижников.

Полина Мотызлевская