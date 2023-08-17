Рублю обозначили меры поддержки

Власти пока не будут вводить строгих мер по спасению рубля. Как стало известно «Ведомостям», с обязательной продажей экспортерами валюты и ограничениями на движение капитала пока решено повременить. Совещание у президента Владимира Путина состоялось 16 августа в закрытом режиме. В нем участвовали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Решетников, а также помощник президента Максим Орешкин. Как уточняют источники издания, правительству удалось в неформальном порядке условиться с экспортерами об увеличении продаж валюты. Теперь власти будут наблюдать за тем, как соблюдаются эти договоренности. Впрочем, собеседники “Ъ FM” на финансовом рынке сомневаются в том, что наращивание продаж валюты от внешней торговли способно кардинально помочь рублю в основном потому, что продавать дополнительно уже нечего. С подробностями — Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2022 году, например, компании обязали продавать 80% заработанной валюты, и рубль действительно укрепился. Но есть нюанс.

Тогда из-за санкций спрос на иностранные деньги со стороны импортеров был крайне низким, оплатить и привезти зарубежный товар стало почти невозможно. А сейчас импорт близок к историческому максимуму, напоминает гендиректор управляющей компании «А-Капитал» Дмитрий Шагардин:

«При текущем состоянии платежного баланса, курс в 50 руб. за доллар невозможен. Ситуации, как в прошлом году, когда был очевидный провал с импортом, а экспортные доходы серьезно росли из-за ослабления курса и высоких цен на энергоносители, не будет.

Но курс 85-90 руб. за доллар, думаю, вполне возможен, все зависит от того, насколько сильно обяжут экспортеров продавать».

Financial Times пишет, что меры заготовлены серьезные. Если компании не будут продавать валюту в России, их лишат доступа к госсубсидиям и займам за рубежом, запретят выплату дивидендов, вывод валюты. Это звучит странно, учитывая, что буквально две недели назад президент отдельным указом разрешил экспортерам оставлять деньги на зарубежных счетах.

Поправка касалась сделок по межправительственным соглашениям, например, поставок газа и нефти в Китай по «Силе Сибири» и в Турцию по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». Но допустим, что все переиграют. Эффект будет, но незначительный, считает экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков:

«В 2022 году роль обязательных продаж заключалась в том, чтобы не заставить продавать экспортеров больше. Они продают примерно одну и ту же величину, и она зависит от их экспортной выручки. Смысл был в том, чтобы скоординировать продажи, чтобы они происходили сейчас, и одновременно с этим фронтом предложения валюты ослабили давление на рубль.

Мера была очень локальной, ее эффект к концу апреля фактически исчерпал себя.

Соответственно, сейчас обязательные продажи также могли бы помочь скоординировать, краткосрочно снизить давление на курс, но это не та мера, которая может перенести курс на фундаментально другой уровень».

В пользу этого говорят еще два показателя. Центробанк в последнем обзоре рисков финансового рынка в июле объяснял, что за полтора года боевых действий структура российского экспорта сильно изменилась. Если раньше выручки в валюте было много, то теперь из-за санкций компании переориентировались на рубли — таких расчетов уже 42%.

Оставшиеся 58% — да, в валюте, но ей экспортеры и так делятся довольно щедро. По оценке ЦБ, в июле они продали 84% на российском рынке. В июне — 88%. Зачем в таком случае кого-то обязывать, непонятно. Возможно, правительство рассчитывает, что у экспортеров есть теневые доходы, допускает президент холдинга «Финам» Владислав Кочетков:

«Российские компании продают ту часть выручки, которая официально оседает у них, а не на счетах трейдерских компаний, "внучках", и условно не связанных организациях, которые во избежание санкционных рисков проводят операции с контрагентами за рубежом.

То есть условно этот контрагент покупает нефть, например, по цене X, а продает ее по цене 2X. Формально это иностранный контрагент, который в России ничего продавать не должен, и на его счетах где-нибудь в Индии оседает большой объем рупий, который в РФ не возвращается. По сути, это схема, направленная на обход санкций, и, скорее всего, в официальной статистике она никак не отражается».

Но это только догадки. В целом рынок ожидал, что какие-то нерыночные меры из-за девальвации должны появиться, но ограничения для экспортеров не были в списке фаворитов. Одна из причин снижения курса — продолжающийся отток капитала. Его в начале кризиса уже пресекали, но со временем лимиты расширились. О перспективах их ужесточения пока официально не сообщалось.

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