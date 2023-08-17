«Рубль укрепляется — значит, результат есть»

Обошлось без кардинальных решений: рубль продолжает укрепляться. При этом ни о каких дополнительных мерах по стабилизации ситуации на валютном рынке официально объявлено не было, за исключением повышения процентной ставки Центробанка. Ранее газета «Ведомости» сообщила о достижении очередного негласного соглашения между властями и экспортерами. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее эффективным примером ручного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Специальная операция по принуждению рубля к укреплению или доллара к падению развивалась следующим образом: в понедельник утром, прямо в начале очередной рабочей недели, помощник президента России Максим Орешкин заявил, что порядок на валютном рынке будет наведен в самое ближайшее время.

Он не стал открыто критиковать Центральный банк, но отметил лишь, что последний проводит мягкую политику и у него есть все необходимые инструменты для того, чтобы ситуацию исправить. Следом глава профильного думского комитета Анатолий Аксаков выступил с заявлением, что простых россиян все это абсолютно не волнует. Плевать они хотели на все происходящее. На самом деле, это важные слова — речь об этом пойдет ниже.

Спустя буквально несколько часов ЦБ объявил, что экстренно собирает совет директоров. И вот утром во вторник была повышена процентная ставка, причем радикально. Но рубль тем не менее сознательности не проявлял — укрепляться не торопился. И вот под вечер чрезвычайно осведомленное агентство Bloomberg описало сценарий под условным названием «не хотите по-хорошему, будет по-плохому». Мол, власти вот сейчас введут меры валютного контроля. И тут рубль одумался — начал потихоньку укрепляться.

Итак, настало утро среды. Сначала ведущие западные СМИ, а затем и российская газета «Ведомости» сообщили, что собирается совещание у президента, и там будут озвучены те самые страшные вышеуказанные меры. Здесь уже не до повышения — доллар опустился ниже очень неприятной отметки в 100 руб. и пошел постепенно вниз.

В итоге источники «Ведомостей» вынесли следующий вердикт: правительство и экспортеры договорились, чтобы те увеличили продажи валютной выручки, так сказать, в добровольном порядке, а власти в ответ не будут ничего ужесточать. То есть каждый делает шаги навстречу друг другу. В итоге рубль укрепляется. Господин Орешкин (читай: Кремль) слово сдержал.

Почему не стали афишировать совещание? Потому что народу нашему в большинстве своем, как сказал Анатолий Геннадьевич Аксаков, это не интересно. И нечего его отвлекать и смущать. А участники рынка необходимую информацию получили.

Можно назвать это руководством финансами в ручном режиме. Иной скажет: в рыночной экономике не совсем принято, чтобы государство вот так вмешивалось и тем более указывало бы хозяйствующим субъектам, что им делать и как себя вести. Это называется административным давлением на бизнес, что не всегда хорошо, скажем так.

А кто вам сказал, что кто-то вмешивался? Источники СМИ — вот с них и спрашивайте. Официальные сообщения были? Нет, не было. Применили те механизмы, которые есть. Это во-первых. А во-вторых, рубль укрепляется? Укрепляется — значит, результат есть. Вопросы есть? Нет.

Почему допустили? Кто-то где-то недосмотрел — ничего, бывает. А может быть, и происки враждебные, и такое случается. Что же касается того, что меры неидеальные, так в мире в принципе ничего нет идеального. Будут иные проблемы — будем реагировать. Соберем совещание, кому надо поставим на вид или попросим по-хорошему.

В целом вопрос на сегодня закрыт. Работаем дальше, уверенно смотрим в будущее. Так что учитесь, недружественные страны, как нужно решать проблемы.

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