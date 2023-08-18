МИД РФ призвал другие страны вмешаться в ситуацию с Киево-Печерской лаврой

Международное сообщество должно срочно вмешаться в ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры, утверждает российский МИД. По версии ведомства, украинские власти намерены отдать лавру для проведения «духовных практик сектантской направленности», в том числе батальоном «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен). Подтверждений этой информации министерство не привело.

В пресс-релизе МИД РФ говорится, что сейчас ведется блокада Киево-Печерской лавры. Власти Украины якобы запретили передавать продукты и предметы первой необходимости молящимся в лавре. По мнению МИДа, людей хотят уморить голодом, что «являются попранием фундаментальных прав человека».

«В центре Европы не только грубо попираются права верующих, но и используются откровенно нацистские методы. Их цель очевидна — подавить волю людей и заставить их отказаться от своих убеждений, от веры. Международное сообщество должно срочно вмешаться, пока не произошло самое страшное — смерть заморенных голодом людей в обители»,— уверены в МИД России.

Весной власти Украины потребовали от УПЦ Московского патриархата покинуть лавру, где находится резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Заповедник «Киево-Печерская лавра» требовал от монахов освободить несколько корпусов до начала июля. В том же месяце полиция штурмовала один из корпусов лавры. В августе представили правоохранительных органов вошли на территорию еще трех корпусов.

Лаура Кеффер