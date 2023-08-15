Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В канонической УПЦ сообщили о штурме трех корпусов Киево-Печерской лавры

Сотрудники полиции оцепили три корпуса Киево-Печерской лавры, начался штурм помещений. Об этом говорится в Telegram-канале адвоката монастыря Украинской православной церкви (УПЦ) Никиты Чекмана. Он уточнил, что полицейские срезают замки и входят в помещения с автоматами.

«Прямо сейчас происходит штурм 54, 57 и 58 корпусов лавры. Как сообщают из Киево-Печерской лавры, полиция оцепила указанные корпуса. Они уже срезали замки и ворвались в 57 корпус. В данных корпусах проживают не только паломники, но и часть братии Киево-Печерской лавры»,— пояснили в УПЦ.

Весной власти Украины потребовали от УПЦ Московского патриархата покинуть лавру, где находится резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Заповедник «Киево-Печерская лавра» требовал от монахов освободить несколько корпусов до начала июля. В том же месяце полиция штурмовала один из корпусов Киево-Печерской лавры.

Что такое Киево-Печерская лавра

Что такое Киево-Печерская лавра

Читать далее

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...