В канонической УПЦ сообщили о штурме трех корпусов Киево-Печерской лавры

Сотрудники полиции оцепили три корпуса Киево-Печерской лавры, начался штурм помещений. Об этом говорится в Telegram-канале адвоката монастыря Украинской православной церкви (УПЦ) Никиты Чекмана. Он уточнил, что полицейские срезают замки и входят в помещения с автоматами.

«Прямо сейчас происходит штурм 54, 57 и 58 корпусов лавры. Как сообщают из Киево-Печерской лавры, полиция оцепила указанные корпуса. Они уже срезали замки и ворвались в 57 корпус. В данных корпусах проживают не только паломники, но и часть братии Киево-Печерской лавры»,— пояснили в УПЦ.

Весной власти Украины потребовали от УПЦ Московского патриархата покинуть лавру, где находится резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Заповедник «Киево-Печерская лавра» требовал от монахов освободить несколько корпусов до начала июля. В том же месяце полиция штурмовала один из корпусов Киево-Печерской лавры.

Лаура Кеффер