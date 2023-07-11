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Коммерсантъ FM
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Адвокат заявил о захвате полицией еще одного корпуса Киево-Печерской лавры

Адвокат монастыря Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман заявил, что идет захват корпуса №54 Киево-Печерской лавры. Он показал в Telegram фото, на котором рядом с корпусом стоит полиция.

Весной власти Украины потребовали от УПЦ Московского патриархата покинуть лавру, где находится резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Заповедник «Киево-Печерская лавра» требовал от монахов освободить несколько корпусов до 4 июля. После этого адвокат сообщал, что представители заповедника при содействии полиции сорвали замки и проникли в 70-й корпус.

Что такое Киево-Печерская лавра

Что такое Киево-Печерская лавра

29 марта Украинская православная церковь (УПЦ) по настоянию властей страны должна покинуть Киево-Печерскую лавру, где находится резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Чем известна эта святыня — в материале «Ъ».

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Лаура Кеффер

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