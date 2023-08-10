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Коммерсантъ FM
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Поляки взяли Киев в свою кампанию

Партия Ярослава Качиньского нацелилась на антиукраинский электорат

В Польше официально стартовала избирательная кампания, которая 15 октября завершится парламентскими выборами. Впрочем, де-факто она уже давно идет полным ходом, и тема соседней Украины — среди важнейших в повестке. Хотя Варшава остается одним из главных союзников Киева, разногласия между ними все чаще выходят в публичное пространство. По данным местных СМИ, правящая партия «Право и справедливость» (ПиС) вице-премьера Ярослава Качиньского, претендующая на третий срок, решила «агрессивно сыграть» на антиукраинских настроениях среди поляков.

Ярослав Качиньский

Ярослав Качиньский

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Ярослав Качиньский

Фото: Czarek Sokolowski / AP

В польском «Официальном вестнике» было опубликовано решение президента Анджея Дуды назначить выборы на 15 октября. Это значит, что избирательная кампания в стране официально стартовала.

Решения президента Дуды насчет даты выборов с нетерпением ждали в Польше в течение нескольких недель. СМИ называли в качестве вероятного варианта 15 октября, но власти затягивали с официальным объявлением даты. Это породило слухи о возможном переносе голосования (см. “Ъ” от 3 августа).

В ПиС, которая бессменно находится у власти с 2015 года и надеется ее удержать, настороженно следят за подрастающими рейтингами своих главных соперников в лице «Гражданской коалиции». Главную оппозиционную силу ведет на выборы мечтающий о реванше экс-премьер Дональд Туск, который назначил на 1 октября «марш миллионов сердец» — самую масштабную акцию протеста в стране за последние годы. Яркое выступление оппозиции за две недели до выборов явно будет не на руку партии господина Качиньского, но отложить голосование, в ходе которого изберут 460 депутатов и 100 сенаторов, власти все же не рискнули.

«У политиков очень мало времени для выполнения всех формальностей. Особенно это касается сбора подписей под списками кандидатов»,— отметил в этой связи портал Onet.pl. Не больше времени у них остается и для привлечения на свою сторону дополнительных избирателей и новых партнеров. Как отмечает Gazeta Wyborcza, ни лидирующая ПиС, ни сокращающая отставание от нее «Гражданская коалиция» (36% против 30%, согласно опросу Politico) не могут в одиночку рассчитывать на парламентское большинство.

В поисках союзников по возможной коалиции в ПиС обратили внимание на «Конфедерацию свободы и независимости» — альянс ультраправых националистических сил. Среди тех, кто стоял у ее истоков,— Януш Корвин-Микке, который слывет националистом, антиамериканистом, евроскептиком, сексистом, гомо- и исламофобом, а также противником оказания помощи Украине.

Лозунги «Конфедерации» идейно близки «качиньцам», но лишь отчасти. Некоторые сторонники ПиС считают «конфедератов» все же слишком радикальными. Зато другие, напротив, уверены, что «Праву и справедливости» стоит взять с этой политической силы пример, особенно в украинском вопросе. «Некоторые правые избиратели уже устали от правления Ярослава Качиньского и его партии. Кроме того, некоторые из них считают, что ПиС ведет себя слишком "мягко" в отношениях с Украиной»,— утверждает Gazeta Wyborcza.

Газета узнала, что «лагерь власти меняет свою избирательную стратегию» и над этим сейчас работают в предвыборном штабе ПиС. В новой стратегии «должна появиться риторика, играющая на антиукраинских настроениях. Цель — отнять часть электората у «Конфедерации». «Мы будем агрессивны и не будем опускать руки. Либо мы возьмем антиукраинский электорат, либо "Конфедерацию"»,— поделился с Gazeta Wyborcza неназванный политик из ПиС.

Как отмечает польское Radio Zet, Ярослав Качиньский уже начал позволять себе антиукраинские выпады, пусть и довольно завуалированные. «Мы помогаем, мы хотим помогать, мы должны помогать (Украине.— “Ъ”), это в наших интересах. Но это не должно строиться по принципу, что один дает, а другой только берет»,— сказал лидер польских правых во время поездки по регионам.

Такое заявление вполне в духе недавнего выступления министра канцелярии президента Польши, руководителя бюро международной политики Марчина Пшидача, который фактически обвинил украинцев в неблагодарности. 1 августа он заявил в эфире телеканала TVP, что Украина в последние месяцы и годы получила от Польши большую поддержку и ей «стоило бы начать ценить» это. Cлова господина Пшидача спровоцировали скандал между Варшавой и Киевом. В украинский МИД вызвали польского посла Бартоша Цихоцкого. Дипломата уведомили, что «заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь не соответствуют действительности и неприемлемы».

Слова господина Пшидача были произнесены в контексте болезненного вопроса о беспошлинном экспорте сельхозпродукции с Украины в ЕС. Ранее Еврокомиссия сделала исключение для пяти стран — Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Их рынки пока защищены от наплыва украинской кукурузы, пшеницы, рапса и подсолнечника. Однако срок действия запрета Брюсселя истекает 15 сентября, что грозит новым социальным взрывом ровно за месяц до выборов. Варшава требует продлить запрет, угрожая в противном случае отгородиться от украинского агроимпорта в одностороннем порядке.

Вокруг украинской продукции в Польше уже кипят нешуточные страсти. Как пишут местные СМИ, замминистра сельского хозяйства Януш Ковальски чуть не подрался в стенах министерства с Михалом Колодзейчаком, идейным предводителем польских фермеров, которые не перестают протестовать. При этом, например, производители малины и клубники все активнее требуют надавить на Еврокомиссию, чтобы та заблокировала импорт замороженных ягод с Украины.

Как признают политтехнологи из ПиС, в ближайшие месяцы они собираются сыграть как раз на недовольстве фермеров, а также польских женщин. По их данным, пятая часть молодых полек крайне негативно относится к беженцам и особенно беженкам с Украины. Особенно эта неприязнь, как сообщается, распространена среди польских девушек до 29 лет без высшего образования. «Они жалуются на страх перед брачными аферистами и на недоступность салонов красоты, куда украинки позанимали все очереди. Теперь женщины утекают от нас к "Конфедерации"»,— пожаловался Gazeta Wyborcza один из политиков ПиС.

Кроме того, все больше поляков негативно относятся к выделению украинским беженцам «систематической денежной помощи» — об этом свидетельствует исследование научного сотрудника Университета Варшавы Роберта Станишевского. Так, 60% опрошенных выступают против того, чтобы украинцы получали социальные пособия наравне с гражданами Польши, а 52% не хотят, чтобы украинские семьи были участниками госпрограммы страхования «500 плюс» (дает выплату на каждого ребенка 500 злотых, или €112).

«Внешняя политика для Польши — не самостоятельное направление. Это всегда часть внутренней. И все, что происходит за границей, абсолютно все партии в Польше используют в своих интересах,— поделился с “Ъ” варшавский политолог на условиях анонимности.— Это касается отношений и с Россией, и с ФРГ, и с США, и, конечно, с Украиной. С одной стороны, все едины в том, что мы должны помочь Украине, сплотиться перед общим врагом в лице России. В теории существует такое согласие. Но на практике возникает огромное количество нюансов».

По словам собеседника “Ъ”, отношения между Польшей и Украиной омрачает незакрытая страница истории, связанная с Волынской резней — убийством от 35 тыс. до 100 тыс. этнических поляков на территории Волыни и Восточной Галиции в 1943 году в ходе «карательных операций» Украинской повстанческой армии (УПА), боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры (обе организации запрещены Верховным судом РФ). «Для поляков это незаживающая рана. Бандера остается героем Украины, и это не плод российской пропаганды. Поляки всегда ожидали от Киева какого-то покаяния, публичного признания преступлений бандеровцев. Но украинцы так и не покаялись. Это дает повод ПиС и "Гражданской коалиции" обвинять друг друга в помощи Украине без получения уступок в важных для поляков вопросах истории»,— заключил политолог.

Антонина Дроздова

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