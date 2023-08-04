МАГАТЭ предоставили крышу

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поставило точку в вопросе о якобы имевшем место минировании крыш двух энергоблоков и турбинного зала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Специалисты агентства наконец осмотрели эти объекты и констатировали, что следов мин и взрывчатки там нет. Власти Украины, ранее обвинившие российскую сторону в намерении устроить диверсию на станции, заявление МАГАТЭ по состоянию на вечер пятницы не прокомментировали. Власти РФ же, судя по всему, сотрудничеством с агентством весьма удовлетворены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На крышах третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС эксперты МАГАТЭ ничего подозрительного не обнаружили

Фото: Maxar Technologies / AP На крышах третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС эксперты МАГАТЭ ничего подозрительного не обнаружили

Фото: Maxar Technologies / AP

В пятницу разрешился вопрос, ясности в котором не было с начала июля. Инспекторы МАГАТЭ получили доступ к крышам третьего и четвертого энергоблоков, а также турбинного зала ЗАЭС. Осмотрев эти объекты, они отрапортовали: «Следов мин и взрывчатки не обнаружено». Из заявления агентства следует: хотя разрешение проинспектировать интересовавшие экспертов места было выдано не сразу, а лишь после нескольких запросов, в итоге команда МАГАТЭ «получила беспрепятственный доступ».

По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, его сотрудники теперь будут добиваться доступа к крышам оставшихся четырех энергоблоков этой крупнейшей в Европе АЭС.

Напомним, месяц назад президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке российской стороной диверсии в отношении ЗАЭС, уточнив, что украинская разведка обнаружила на крыше нескольких энергоблоков станции «предметы, напоминающие взрывчатку». В Минобороны республики, в свою очередь, тогда уточнили, что подозрительные предметы обнаружены на крыше третьего и четвертого реакторов ЗАЭС. Из сообщения ведомства следовало: Россия якобы планирует подорвать эти устройства, при этом обвинив Украину в обстреле реакторов станции. Российские власти наличие подобных планов категорически отвергали и, со своей стороны, обвиняли Украину в намерении устроить диверсию на ЗАЭС (см. “Ъ” от 6 июля).

С выходом последнего отчета МАГАТЭ можно сказать, что в этом вопросе поставлена точка. Из комментария Рафаэля Гросси следует: он был бы рад, если бы эти сомнения развеялись раньше, но тем не менее благодарен российской стороне за возможность осуществить необходимые проверки. «Я приветствую новость о том, что экспертам МАГАТЭ наконец-то был предоставлен этот дополнительный доступ на объект (ЗАЭС.— “Ъ”). Своевременное, независимое и объективное освещение фактов на местах имеет решающее значение для продолжения усилий МАГАТЭ по поддержке ядерной безопасности во время военного конфликта в стране»,— заявил Рафаэль Гросси в пятницу.

Власти Украины новые выводы МАГАТЭ оперативно не прокомментировали.

Расположенная близ города Энергодара на левом берегу Днепра ЗАЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый. С марта 2022 года она находится под контролем российских военных. При этом ею долгое время продолжал управлять украинский «Энергоатом», а на станции работали украинские специалисты. В сентябре 2022 года последние работавшие энергоблоки станции — пятый и шестой — вывели в режим холодного останова из-за регулярных обстрелов и обрывов ЛЭП. Но в МАГАТЭ ситуацию все равно считают опасной, поскольку рядом с АЭС находится сухое хранилище отработанного ядерного топлива. После объявления о присоединении территории Запорожской области к России станция была передана в собственность РФ, с тех пор ею управляет новая дочерняя компания «Росэнергоатома» (входит в состав госкорпорации «Росатом»). С сентября 2022 года на станции постоянно находится мониторинговая группа МАГАТЭ. Задачи инспекторов — наблюдение за ситуацией и оценка состояния безопасности станции.

В этот четверг на ЗАЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. Как сообщили в Telegram-канале ЗАЭС, ее директор Юрий Черничук ознакомил экспертов с текущим состоянием станции и выразил им слова поддержки: «Мы находимся в постоянном контакте и стараемся оперативно реагировать на запросы. Эксперты МАГАТЭ регулярно посещают большинство объектов Запорожской АЭС и имеют возможность осматривать их основное оборудование. Важная для нас задача — обеспечение безопасности самих работников МАГАТЭ с учетом возможных провокаций со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины.— “Ъ”)».

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев также высоко оценил деятельность МАГАТЭ и его руководства. «Мы содействуем максимально комфортному сбору информации, которая сразу предъявляется мировому сообществу. Мы регулярно "сверяем часы" и даем оценки взаимной работы,— заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".— Мы настроены на сотрудничество с МАГАТЭ и видим очень большую лидерскую роль и генерального директора Гросси, и всего состава персонала инспекторов МАГАТЭ, профессиональный непредвзятый подход в рамках мандата на то, чтобы действительно обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции и донести реальное положение дел до мирового сообщества».

Елена Черненко