Грузия затормозила авто

Грузия окончательно перекрыла поставки машин в Россию. Запрет затронул и авто, которые везут из Армении. С 1 августа официальный Тбилиси ограничил экспорт американских автомобилей с объемом двигателя 1,9 литров и выше, а также гибриды и электромобили. Предполагалось, что аналогичный запрет вступит в силу и в отношении европейских автомобилей, но с 26 сентября. Однако собеседники издания VPost говорят, что пограничники уже сейчас не пропускают любые машины в Россию через Верхний Ларс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Это касается и транспортных средств, которые реэкспортируются из Армении. Причем местные регуляторы не меняли срок вступления в силу ограничений. Но и раньше для грузинской стороны эти даты были условностью, говорит учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян:

«Сложности Грузия начала создавать еще до 1 августа, поэтому даты не всегда соответствуют реализации конкретных шагов. Все это длится уже два-три месяца. Американские и европейские автомобили разделяли по сумме. Если до $50 тыс., то пропускали.

С марта через Грузию уже не хотелось ничего возить. Дорогие машины доставить уже было невозможно. Кроме того, и деньги туда нормально не поступают, перечисления блокируются. Скорее всего, ситуация будет усугубляться. Логистика стала очень сложной. И, скорее всего, осень будет у нас богата нехорошими новостями, касательно санкционных товаров».

После начала боевых действий на Украине Грузия нарастила экспорт машин в Россию. За первые полгода 2023-го он вырос почти в четыре раза — до 3,78 штук. Но гораздо существеннее поставки увеличились, например, в Армению — почти в 12,5 раз — то есть больше 10 тыс. штук.

Это связано с обходными схемами, которые используют российские экспортеры. Они завозили автомобили в Грузию, после чего перегоняли их в Армению, растаможивали и затем отправляли в Россию через погранпереход Верхний Ларс, поскольку это самый короткий путь. Как отмечает эксперт по автоподбору Артур Брума, Грузия была главным источником в основном дорогих автомобилей, но не всегда качественных:

«Большинство американских машин, как и автомобилей из Объединенных Арабских Эмиратов, везется через Грузию. Но практически вся Америка идет через грузинскую территорию. Причем многие авто завозят в абсолютно убитом состоянии, там же делается дешевый кузовной ремонт. Чего только не везут — и гибридный Geely Monjaro, и Audi A7. В основном это автомобили более дорогой ценовой категории, либо гибриды».

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что после ограничения со стороны Тбилиси, машины будут завозить, например, через Казахстан или Киргизию. При этом именно грузинский запрет на цены не повлияет. Гораздо сильнее на стоимость оказывает давление слабый рубль и повышенный утильсбор.

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Владислав Викторов