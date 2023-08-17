Лидер мятежников Нигера встретился с эмиссаром сообщества стран Центральной Африки

Глава Национального совета спасения родины, сформированного мятежниками Нигера, генерал Абдурахман Тчиани встретился с эмисаром Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), главой МИД Габона Эрманом Имонго. Об этом сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абдурахман Тчиани

Фото: ORTN / AP Абдурахман Тчиани

Фото: ORTN / AP

Встреча прошла в столице Нигера Ниамее. Господин Имонго прибыл в качестве специального посланника президента Габона Али бен Бонго Ондимбы, который также занимает пост председателя ЭСЦАГ. Содержание разговора Абдурахмана Тчиани и Эрмана Имонго не сообщается.

27 июля в Нигере произошел военный мятеж, военнослужащие отстранили президента Мохамеда Базума. 10 августа страны—члены Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявили о планах начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». Мятежники угрожали убить президента в случае военной интервенции, но позже решили его судить за госизмену.

17–18 августа в Гане пройдет внеочередная встреча Комитета начальников генеральных штабов ЭКОВАС для «окончательного согласования плана развертывания сил».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Олеся Павленко