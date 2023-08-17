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Коммерсантъ FM
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ЭКОВАС активирует силы быстрого реагирования для отправки в Нигер

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) начало активацию сил быстрого реагирования для восстановления конституционного порядка в Нигере. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ЭКОВАС.

В рамках активации сил быстро реагирования 17-18 августа в Аккре, столице Ганы, пройдет внеочередная встреча Комитета начальников генеральных штабов ЭКОВАС для «экончательного согласования плана развертывания сил».

Решение ЭКОВАС не сходится с действиями Совета безопасности и мира Африканского союза, который не будет применять силу против мятежников Нигера. Вместо этого страну, в которой вспыхнул военный мятеж, временно отстранили от участия в организации.

27 июля в Нигере произошел военный мятеж, военнослужащие отстранили президента Мохамеда Базума. 10 августа страны ЭКОВАС заявили о планах начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». Мятежники грозились убить президента в случае военной интервенции, но позже решили его судить.

Подробности — в публикации «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Анастасия Ларина

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