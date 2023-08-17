США ввели санкции против четырех граждан РФ из-за отравления Навального

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции в рамках «закона Магнитского» против четырех граждан России, которые, как утверждается, причастны к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального, сообщила пресс-служба министерства.

Уточняется, что санкции в рамках «закона Магнитского» введены против Алексея Александрова, Ивана Осипова, Константина Кудрявцева и Владимира Паняева. Господа Паняев, Осипов, Александров и Кудрявцев были включены в «список Магнитского» еще 20 августа 2021 года. Сегодня, 17 августа, OFAC запретило им и их близким родственникам въезжать на территорию США в рамках «закона Магнитского», уточнила пресс-служба. Кроме того, все их имущество в США должно быть заблокировано, американским гражданам запрещено совершать любые финансовые операции с участием попавших под санкции лиц.

OFAC утверждает, что господин Александров — сотрудник Института криминалистики ФСБ, который является одним из главных исполнителей отравления господина Навального. По информации ведомства, оперативник также следил за лидером общественно-политического движения «Новая Россия» Никитой Исаевым, который умер в 2019 году, как сообщала его пресс-служба, из-за проблем с сердцем.

Господин Кудрявцев также является сотрудником Института криминалистики ФСБ, он, по некоторым данным, входил в группу по отравлению Алексея Навального, утверждает OFAC. В декабре 2021 года господин Навальный опубликовал видео, в котором говорится, что господин Кудрявцев в ходе беседы с оппозиционером признался в причастности к его отравлению. По информации OFAC, господин Кудрявцев также участвовал в слежке за публицистом Владимиром Кара-Мурзой (внесен в реестр иноагентов, осужден по делу о госизмене и фейках про армию).

Одним из главных исполнителей отравления Алексея Навального OFAC также называет господина Осипова, который, как утверждается, является сотрудником Института криминалистики ФСБ. Господин Паняев является оперативным сотрудником ФСБ, он неоднократно следил за господином Навальным до отравления, говорится в пресс-релизе.

В августе 2020 года Алексей Навальный был госпитализирован в Омске. Его перевезли самолетом в Германию. Правительство Германии сообщило со ссылкой на военных медиков, что оппозиционера отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Российская сторона неоднократно упрекала власти Германии, что те так и не предоставили по запросу России результаты анализов Алексея Навального, а также заключение экспертов о причинах его отравления. Кроме того, в биоматериалах Алексея Навального, взятых у него на анализ в России, ядов выявлено не было. В связи с этим Следственный комитет и МВД России отказались возбуждать дела по результатам проверки.

В декабре 2020 года журналисты нескольких изданий, в том числе CNN и Der Spiegel, опубликовали расследование, в котором возможными отравителями политика называют восемь сотрудников ФСБ. В ФСБ называли заявления о причастности ее сотрудников к отравлению Алексея Навального «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников».

2 февраля 2021 года Алексею Навальному заменили условный срок по делу о хищениях у «Ив Роше» на реальный. Суд посчитал, что политик нарушил условия испытательного срока, согласно которым должен был отмечаться в инспекции (в это время оппозиционер лечился за границей от последствий отравления). Ему назначили три с половиной года колонии. В марте 2022 года Алексея Навального приговорили к девяти годам колонии по делу о мошенничестве и оскорблении суда. В августе оппозиционера приговорили к 19 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества, вовлечении несовершеннолетних в опасные действия и реабилитации нацизма.

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Эрдни Кагалтынов