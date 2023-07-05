Сбор подсчетом красен

Отдых в Санкт-Петербурге станет дороже. Туристам теперь придется платить курортный сбор не только за проживание в гостиницах, но и за размещение в квартирах, если их сдает ИП — 100 руб. в сутки. Соответствующий закон подписал губернатор Александр Беглов, освободив от оплаты 20 категорий граждан. Кто и как будет собирать деньги с туристов? И во сколько это обойдется отельерам? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Туристам дали отсрочку. Курортный сбор в Санкт-Петербурге начнут собирать с гостей не с 1 августа, как планировалось изначально, а с весны 2024 года. С 1 апреля за каждый день в Северной столице придется заплатить 100 руб. с человека, за исключением дня заезда. Дети, студенты-очники, многодетные семьи, ветераны боевых действий, как и сами петербуржцы, освобождаются от оплаты.

Собирать деньги будут гостиницы и индивидуальные предприниматели, которые сдают жилье туристам. Им же и отчитываться. А это дополнительные расходы на администрирование, добавляет владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы:

«Любые ошибки нам стоят очень дорого в плане штрафов. За неверно зарегистрированного иностранного или российского гражданина сумма взыскания доходит до 400 тыс. руб.

К отелям будет еще более пристальное внимание из-за этого сбора. Как минимум придется отвлечь двоих-троих сотрудников, что станет дополнительной нагрузкой на бухгалтерию. Придется доплачивать и IT-службе за какое-то оборудование.

По опыту миграционного учета — это где-то 400-500 тыс. руб. в месяц, около 6-7 млн руб. в год. Это очень значимые суммы, особенно для средних и небольших отелей».

Власти Санкт-Петербурга не исключат, что в будущем могут частично освободить бизнес от дополнительных затрат и отменить, к примеру, комиссию операторам (то есть отельерам) за эквайринг при перечислении курортного сбора туристом. 100 руб., конечно, небольшая сумма, признают участники рынка. Но введение нового квазиналога создает негативный фон для всей туристической отрасли, отмечает вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова:

«Никто не доволен введением курортного сбора, но ничего поделать нельзя. Вопрос отказа обсуждается, но есть большой институт судебных приставов, пускай они и разбираются. Человека, скорее всего, можно даже не заселить в гостиницу, если он не платит курортный сбор. При нашем триллионном бюджете зачем нам понадобились 310 млн? Все задаются этим вопросом, деньги же куда-то будут собираться. Наверное, весь обслуживающий чиновничий персонал будет получать зарплату из собранной суммы. И что там вообще останется?»

310 млн руб., по данным городских властей, должны собрать с туристов 1,2 тыс. объектов размещения. Эти деньги планируют направить на благоустройство и ремонт курортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Небольшая (например, на фоне городского бюджета на реставрацию фасадов исторических зданий — а это 1,5 млрд руб. в год), но стабильная статья доходов.

Если посмотреть на мировую практику, то чаще курортный сбор вводят для сдерживания туристического потока. В России другой подход, добавляет вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

«Гостиницы и частный сектор находятся не в равных условиях. Постояльцы неклассифицированных домов и мини-отелей не будут оплачивать курортный сбор. Если посмотреть, например, на Краснодарский край, из 11 тыс. объектов, которые предлагают размещение, только 30% классифицированы. 70% работают вне зоны туристического сбора.

Многие отельеры говорят, что иногда администрирование обходится дороже, чем сам сбор. Часть субъектов его полностью отменили, например, Крым. А часть берут символические 10 руб., кто-то 50 руб.».

Санкт-Петербург стал четвертым регионом, где заработает эксперимент по введению курортного сбора, он продлиться до конца 2024 года. В этом списке уже Алтайский, Ставропольский и Краснодарский край. Самый большой доход за четыре года, как пишут «Ведомости», зафиксировали в Ставрополье — гости принесли в местный бюджет почти 1 млрд руб. Депутаты Госдумы предлагали ввести туристической сбор по всей стране. Регионы получали право самостоятельно устанавливать сумму, но не больше 100 руб. с человека в сутки. В итоге этой весной после долгих обсуждений законопроект пока сняли с рассмотрения.

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