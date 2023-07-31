Туроператоров освободили от НДС при продаже путевок по России. Налог в 20% можно будет не платить до середины 2027 года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Как отмечается в пояснительной записке, отмена фискального сбора станет эффективной антикризисной мерой и сделает туры доступными большему количеству россиян. По подсчетам Российского союза туриндустрии, послабление коснется порядка 300 компаний, при том, что на рынке внутреннего и въездного туризма 4,2 тыс. игроков. По оценкам Минфина, туроператоры сэкономят 4,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Мера позволит снизить стоимость путевок на 10%, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин:

«Освобождаются не все туроператоры, а только те, которые формируют комплексный продукт — перевозку и размещение за одну цену.

Это либерализация налогового бремени, для данной категории это хорошо. Те, кто формируют этот продукт, будут меньше платить налогов и смогут более лояльно формировать цены для этого турпродукта. Конечно, не на всю величину, потому что если пересчитать, то снижение стоимости туров может составить 10%».

Как сообщали в Альянсе турагентств, доходы компаний в нынешнем году выросли на 20-30 процентов по сравнению с 2022-м. Это связано с тем, что россияне все чаще обращаются к турфирмам при планировании поездки, полагает гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. При этом, расходы самостоятельных туристов на фоне отмены НДС для отрасли вряд ли снизятся, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Мы видим примерно 20-процентный рост бронирований по России через туроператоров. Все больше и больше людей обращается именно в турагентство. Потому что цены там намного ниже, чем если бронировать напрямую. Это касается, кстати, и авиабилетов, и даже отчасти ЖД-билетов.

Может ли снизиться цена на самостоятельные путешествия без обращения к турфирмам? Последние 20-30 лет говорят, что путешествовать дикарским способом будет дешевле. Но пока так не получается, потому что все равно надо выкупать номера в отелях, клубный туроператор заводит в средний отель Сочи еще в феврале месяце 20-25 млн руб., чтобы в июне, июле, августе, сентябре были гарантированные номера.

Естественно, когда он заводит эти 20 млн руб. в феврале, отель ему дает низкую цену. Поэтому, нет, конечно же, я не вижу перспектив, что путешествовать напрямую будет дешевле, чем через турагентства».

В Ассоциации Туроператоров предлагали обнулить НДС еще в 2018-м, однако тогда инициативу посчитали несвоевременной. В 2022 году подобную меру ввели, в частности, для гостиниц, кемпингов и транспортных компаний. Как ранее заявлял замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, к 2030 году турпоток в России должен вырасти вдвое — с 65 млн человек в год до 140 млн.

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Елена Тюленева