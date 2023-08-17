Столтенберг: позиция НАТО остается неизменной — мы поддерживаем Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политика стран Североатлантического альянса неизменна и они намерены до конца конфликта помогать Украине. Он также подчеркнул, что только Украина может определять условия, на которых пройдут переговоры для урегулирования военного конфликта с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Именно украинцы, и только украинцы, могут решать, когда появятся условия для переговоров, кто будет за столом переговоров и какое решение является приемлемым»,— сказал господин Столтенберг на пресс-конференции в норвежском городе Арендаль (цитата по Reuters).

15 августа начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенссен допустил возможность вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на уступку части ее территорий России. Он подчеркнул, что такой вариант является нежелательным, но вероятность подобного развития событий существует. Позднее господин Йенссен назвал ошибочным ранее сделанное им заявление. Он объяснил, что сделал его в рамках широкой дискуссии и оно не является официальной позицией руководства НАТО.

«Его заявление, которое является и моим главным заявлением, и заявлением от лица НАТО, заключается в том, что политика альянса остается неизменной: мы поддерживаем Украину»,— сказал Йенс Столтенберг, комментируя слова главы офиса генсека альянса.

По информации Politico, заявление Стиана Йенссена о том, что Украина может получить членство в блоке в обмен на передачу части своей территории в пользу России, «стало сюрпризом» для представителей стран НАТО. По словам одного из дипломатов, «такой компромисс никогда не обсуждался на совете» альянса. Другой собеседник издания назвал заявление господина Йенссена серьезной ошибкой.

«Эти комментарии доказывают, что наши опасения имеют под собой основания, что проводятся некие дискуссии, чтобы использовать членство НАТО в качестве разменной монеты в переговорах с Россией»,— приводит Politico слова неназванного украинского чиновника.

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. По словам господина Зеленского, страна стремится вступить в альянс из соображений безопасности. На саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе 11 июля страны блока решили упростить путь вступления Украины в НАТО, отменив выполнение плана действий по членству.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».