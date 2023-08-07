Зеленский: Украина не пытается перенести конфликт на территорию России

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion заявил, что Украина не стремится переносить боевые действия на территорию России.

«Украина не желает продолжать войну на территории России, это никогда не было ее целью»,— сказал господин Зеленский (цитата по «РИА Новости»).

4 августа Владимир Зеленский поблагодарил Службу безопасности Украины за «возвращение войны обратно» в Россию. «Все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны обратно»,— написал он в своем Telegram-канале.