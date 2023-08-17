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Коммерсантъ FM
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В Дагестане появилась схема мошенничества с проверками АЗС от имени МЧС

Мошенники в Махачкале пытаются вопользоваться началом проверок АЗС и автосервисов, которые были анонсированы после взрыва и пожара в пригороде Махачкалы 14 августа. Они предлагают «умаслить» подарками проверяющих из Москвы.

Об одной из таких попыток «Ъ» рассказал владелец автосервиса в Махачкале. «Позвонили якобы из республиканского МЧС, "по поручению Наримана Махмудовича" (руководитель Главного управления МЧС России по Дагестану Нариман Казиахмедов.— “Ъ”), мол, совместно с комиссией из Москвы проверяют автосервисы,— описал схему источник “Ъ”.— Проинструктировали, как себя вести. Автосервис, говорят, на хорошем счету, но желательно сделать москвичам взгрев — коньяк, конфеты. Давайте, мол, я подскажу, где купить, чтоб не подделка».

Звонивший продиктовал номер сотрудницы торгового центра. Хозяин автосервиса решил проверить, как работает схема мошенников. Ответившая на звонок женщина подтвердила: готовы семь пакетов, переведите 76,5 тыс. руб.

Потенциальный покупатель предложил отдать деньги наличными, однако продавец ответила, что ей для отчета нужен перевод. После того как «покупатель» сообщил о якобы сделанном переводе, вновь позвонил лжесотрудник МЧС и попросил докупить еще один комплект: «Там еще один человек в комиссию добавился». После того как владелец автосервиса предложил: «Давай сразу вагон коньяка купим», звонивший прервал разговор.

Вечером 14 августа начался пожар на автосервисе, который расположен на перекрестке Федерального шоссе и улицы Кулинской в селе Новокули (выезд из Махачкалы). Огонь перекинулся на соседнюю автозаправку, произошел взрыв. По данным МЧС, погибли 35 человек, 84 пострадали.

Подробнее о ЧП на окраине Махачкалы — в материале «Ъ» «Огневой вал».

Юлия Рыбина, Махачкала

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